В Бурятии жители райцентра пьют воду из батарей

Ситуацией озаботились местные чиновники



7 декабря глава Тарбагатайского района Владимир Смолин провел совещание по отоплению и водоснабжению в многоквартирных домах районного центра.

Как сообщает паблик «Тарбагатай-инфо.24/7», в многоквартирном доме по ул. Молодежная, 1 устарела система отопления, а качество питьевой воды не соответствует нормам. В общежитии по ул. Рокоссовского и вовсе нет водоснабжения, воду для приготовления пищи жители сливают из системы отопления.



По итогам совещания первому заместителю руководителя районной администрации Андрею Гнеушеву дано поручение исправить ситуацию.



«Будем создавать комиссию, выезжать на место и далее принимать соответствующие решения», - прокомментировал замглавы района.



Фото: «Номер один»



Как сообщает паблик «Тарбагатай-инфо.24/7», в многоквартирном доме по ул. Молодежная, 1 устарела система отопления, а качество питьевой воды не соответствует нормам. В общежитии по ул. Рокоссовского и вовсе нет водоснабжения, воду для приготовления пищи жители сливают из системы отопления.По итогам совещания первому заместителю руководителя районной администрации Андрею Гнеушеву дано поручение исправить ситуацию.«Будем создавать комиссию, выезжать на место и далее принимать соответствующие решения», - прокомментировал замглавы района.Фото: «Номер один»

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