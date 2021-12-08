Жителям Улан-Удэ надоели собачьи фекалии

Горожане просят заводчиков убирать за своими питомцами



Жители Улан-Удэ в бешенстве: на каждом шагу в городе можно увидеть собачью "кучу". Одна из горожанок резко высказалась в соцсетях о том, что пора бы заводчикам начать убирать за своими питомцами.



"Хотела бы обратиться к жильцам, имеющим собак в доме по ул.Калашникова 11Б и выгуливающих их. Пожалуйста, убирайте твердые отходы после своих питомцев! Возле подъезда кучка дерьма прямо под окнами дома, бродячих собак здесь нет и вряд ли днем здесь присел человек. Раз взяли себе питомца то и убирайте за ним! Надоело, неужели сложно взять пакетик и убрать. Будьте цивилизованными", - написал аноним.



Такое предложение посчитали отличным лишь часть пользователей. Остальные же уверены, что убрать за своим питомцем - это как минимум не гигиенично. "Убирать г.. за собаками, простите уж, это не порядочно. Специально вывожу собаку, чтобы она на улице "облегчилась".



К слову, в больших городах такая практика считается нормой. Это подтвердила одна из комментаторов: "Помню, когда первый раз увидела в Петербурге, как люди убирают за своими собаками , была в культурном шоке. Надо же...Такой большой мужчина и за такой малюсенькой собачонкой взял и убрал ! Потом поняла, что там это в порядке вещей. Многие убирают". Эта же девушка добавила, что людям, которые



К слову, нашлись среди комментатор и те, кто за своей собакой уже убирает. "А у меня есть вот такая «штучка»-диспенсер называется, а в нём мешочки, чтобы «срули» за своим пёселем убирать. Не развалились - убираем, и другим советую", - написала девушка.



Фото: pixabay.com

Жители Улан-Удэ в бешенстве: на каждом шагу в городе можно увидеть собачью "кучу". Одна из горожанок резко высказалась в соцсетях о том, что пора бы заводчикам начать убирать за своими питомцами."Хотела бы обратиться к жильцам, имеющим собак в доме по ул.Калашникова 11Б и выгуливающих их. Пожалуйста, убирайте твердые отходы после своих питомцев! Возле подъезда кучка дерьма прямо под окнами дома, бродячих собак здесь нет и вряд ли днем здесь присел человек. Раз взяли себе питомца то и убирайте за ним! Надоело, неужели сложно взять пакетик и убрать. Будьте цивилизованными", - написал аноним.Такое предложение посчитали отличным лишь часть пользователей. Остальные же уверены, что убрать за своим питомцем - это как минимум не гигиенично. "Убирать г.. за собаками, простите уж, это не порядочно. Специально вывожу собаку, чтобы она на улице "облегчилась".К слову, в больших городах такая практика считается нормой. Это подтвердила одна из комментаторов: "Помню, когда первый раз увидела в Петербурге, как люди убирают за своими собаками , была в культурном шоке. Надо же...Такой большой мужчина и за такой малюсенькой собачонкой взял и убрал ! Потом поняла, что там это в порядке вещей. Многие убирают". Эта же девушка добавила, что людям, которые сморкаются на землю в присутствии посторонних , о том, чтобы убрать за свои питомцем и говорить не стоит. Не поймут.К слову, нашлись среди комментатор и те, кто за своей собакой уже убирает. "А у меня есть вот такая «штучка»-диспенсер называется, а в нём мешочки, чтобы «срули» за своим пёселем убирать. Не развалились - убираем, и другим советую", - написала девушка.Фото: pixabay.com

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