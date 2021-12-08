В Монголии началась перепись поголовья скота

В 2020 году в стране насчитывалось более 67 млн голов скота с сокращением на 3,9 мн голов к 2019 году



В Монголии с 7 декабря по всей стране началась перепись поголовья скота, которая продлится до 17 декабря. Перепись охватит все домашние хозяйства, предприятия и организации, имеющие домашний скот на территории Монголии, сообщает



Эта работа, проводимая Национальным статистическим комитетом, имеет важное значение для объективной оценки деятельности сектора животноводчества, а также для точных расчетов на макроуровне.



По предварительным итогам 2020 года было подсчитано 67,1 млн. голов скота, из которых 4,1 млн. лошадей, 4,7 млн. голов крупного рогатого скота, 472,9 тыс. верблюдов, 30 млн. овец и 27,7 млн. коз.



Согласно предварительным результатам переписи поголовья скота, общее поголовье скота сократилось на 3,9 млн. голов (5,5 %) по сравнению с 2019 годом, в то время как поголовье верблюдов, наоборот, увеличилось на 521 (0,1%).



Перепись скота в Монголии начали ежегодно проводить с 1961 года.



Фото: montsame.mn В Монголии с 7 декабря по всей стране началась перепись поголовья скота, которая продлится до 17 декабря. Перепись охватит все домашние хозяйства, предприятия и организации, имеющие домашний скот на территории Монголии, сообщает МОНЦАМЭ Эта работа, проводимая Национальным статистическим комитетом, имеет важное значение для объективной оценки деятельности сектора животноводчества, а также для точных расчетов на макроуровне.По предварительным итогам 2020 года было подсчитано 67,1 млн. голов скота, из которых 4,1 млн. лошадей, 4,7 млн. голов крупного рогатого скота, 472,9 тыс. верблюдов, 30 млн. овец и 27,7 млн. коз.Согласно предварительным результатам переписи поголовья скота, общее поголовье скота сократилось на 3,9 млн. голов (5,5 %) по сравнению с 2019 годом, в то время как поголовье верблюдов, наоборот, увеличилось на 521 (0,1%).Перепись скота в Монголии начали ежегодно проводить с 1961 года.Фото: montsame.mn

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