В Бурятии спасенного лебедя отдали на страусиную ферму

Там птица будет пережидать зиму
Сотрудники Бурприроднадзора передали спасенного лебедя-кликуна на страусиную ферму в селе Верхний Саянтуй. Там есть все условия, чтобы птица пришла в себя и пережила зиму.
- Мы определили лебедя-кликуна на временное содержание до весны. Птица не может летать пока. Выжить в суровую зиму шансов мало. Поэтому проживание на ферме будет лучшим решением в этой ситуации, - отметил государственный инспектор Бурприроднадзора Иван Баженов.
Как рассказали в Бурприроднадзоре, птицу спас житель Прибайкальского района, который увидел лебедя-кликуна на дороге в селе Турка.
- Так как птица могла пострадать от собак, то подобрал её. Она не летала. Сперва подумал, что это гусь. Но потом понял, что дикая птица. Позвонил в Бурприроднадзор, сообщил, - рассказал мужчина.
Напомним, ранее на страусиную ферму передали серую цаплю, которая успела пострадать от собак. Ее спас директор горячего бассейна в Ильинке Юрий Забужчук.
Справка
Лебедь-кликун - крупная птица из отряда гусеобразных. Это гнездящаяся перелетная птица со снежно-белыми перьевым покровом. Размах крыльев составляет до 2,5 м, вес в среднем до 10 кг. Кликун свое название получил за громкие полетные крики. Интересно, что птица моногамна. Создаёт пару на всю жизнь, причём пары держатся вместе даже на зимовке.
Фото: Бурприроднадзор
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