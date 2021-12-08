В Бурятии спасенного лебедя отдали на страусиную ферму

Там птица будет пережидать зиму





Сотрудники Бурприроднадзора передали спасенного лебедя-кликуна на страусиную ферму в селе Верхний Саянтуй. Там есть все условия, чтобы птица пришла в себя и пережила зиму.

- Мы определили лебедя-кликуна на временное содержание до весны. Птица не может летать пока. Выжить в суровую зиму шансов мало. Поэтому проживание на ферме будет лучшим решением в этой ситуации, - отметил государственный инспектор Бурприроднадзора Иван Баженов.



