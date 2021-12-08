Жители Бурятии могут списать пени по взносам на капремонт

До конца акции осталось меньше месяца



Фонд капитального ремонта информирует, что до конца действия акции по списанию пени за несвоевременную оплату взносов на капремонт остался один месяц. В этом году акция проходит с 1 ноября по 31 декабря.

Для списания пени необходимо погасить всю сумму задолженности по взносам на капитальный ремонт с учетом начисления за текущий месяц и направить в период проведения акции в Фонд заявление с приложением копий документов, подтверждающих оплату.Документы на участие в акции можно будет направить при личном обращении в Фонд, дистанционно по электронной почте



Акция не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры судебного взыскания задолженности по взносам на капремонт и имеется вступившее в законную силу решение суда.



Для погашения основного долга по взносам рекомендуем воспользоваться возможностью безкомиссионной оплаты в личном кабинете на сайте Фонда, пройдя регистрацию. Там же вы можете просмотреть задолженность, историю платежей, сделать выписку за желаемый период и перейти на электронный формат получения квитанции на оплату. Кроме этого, узнать сумму задолженности и текущего платежа можно по тел: 8 (3012) 25-25-25.



С Положением о порядке проведения акции, комплектом документов, необходимых для участия в акции, можно ознакомиться на сайте Фонда



Жители республики, оплатившие просроченную задолженность по взносам на капремонт в ПАО «Сбербанк» наличными через сотрудника филиала банка, по банковской карте Сбербанка в устройствах самообслуживания или через Сбербанк онлайн, могут дополнительно принять участие в розыгрыше призов акции «В новый год без долгов». С правилами и условиями проведения акции можно ознакомиться на сайте



Фото: «Номер один» Для списания пени необходимо погасить всю сумму задолженности по взносам на капитальный ремонт с учетом начисления за текущий месяц и направить в период проведения акции в Фонд заявление с приложением копий документов, подтверждающих оплату.Документы на участие в акции можно будет направить при личном обращении в Фонд, дистанционно по электронной почте fondkr03@mail.ru или почтовым отправлением по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Толстого 23, НО «Фонд капитального ремонта», индекс 670000. Также документы будут приниматься во всех отделения Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) и в администрациях муниципальных образований районов республики по согласованию с ними.Акция не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры судебного взыскания задолженности по взносам на капремонт и имеется вступившее в законную силу решение суда.Для погашения основного долга по взносам рекомендуем воспользоваться возможностью безкомиссионной оплаты в личном кабинете на сайте Фонда, пройдя регистрацию. Там же вы можете просмотреть задолженность, историю платежей, сделать выписку за желаемый период и перейти на электронный формат получения квитанции на оплату. Кроме этого, узнать сумму задолженности и текущего платежа можно по тел: 8 (3012) 25-25-25.С Положением о порядке проведения акции, комплектом документов, необходимых для участия в акции, можно ознакомиться на сайте Фонда https://fondkr03.ru/ Жители республики, оплатившие просроченную задолженность по взносам на капремонт в ПАО «Сбербанк» наличными через сотрудника филиала банка, по банковской карте Сбербанка в устройствах самообслуживания или через Сбербанк онлайн, могут дополнительно принять участие в розыгрыше призов акции «В новый год без долгов». С правилами и условиями проведения акции можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе "акции" по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/promo/novyi-god-baikal#listzkh или по телефону 8 800 555 55 50.Фото: «Номер один»

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