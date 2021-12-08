Это позволит исключить препятствия для дальнейшего строительства жилых домов



В столице Бурятии смягчат требования приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ. Это позволит исключить препятствия для дальнейшего строительства жилых домов и осуществления хозяйственной деятельности муниципальных служб, сообщили в пресс-службе Минтранса Бурятии.



Аэропорт «Байкал» совместно с подрядной организацией ООО «Ижица» на основании данных от муниципальных образований г. Улан-Удэ, Тарбагатайского, Иволгинского, Заиграевского районов, а также Минстроя Бурятии и Минтранса республики готовят документ, на основании которого будут внесены корректировки в установленную приаэродромную территорию аэродрома Улан-Удэ. Документ рекомендовано направить в адрес правительства Бурятии до 10 декабря.



«Документ необходимо тщательно проработать на соответствие с нормативами, еще раз согласовать со всеми заинтересованными ведомствами, муниципальными образованиями, чтобы потом не было «подводных камней». Это очень важный вопрос и его технически нужно четко отработать», - заметил Евгений Луковников, председатель правительства Бурятии.



Напомним, три года назад приказом Росавиации была установлена приаэродромная территория, которая обеспечивают безопасность взлетно-посадочных маневров. Приаэродромная территория устанавливает семь зон ограничений по строительству и использованию земельных участком. В одних - запрещено строительство высотных зданий, то есть ограничения по высоте, в других запрещены объекты, создающие радиопомехи, а также объекты (например свалки, зернохранилища), привлекающие птиц, которые могут попасть в двигатель самолета.



Фото: "Номер один"



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.