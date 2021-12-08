Село в Бурятии ушло во тьму

Жители Ильки вынуждены ходить по улицам с фонарями







Возмущенные жители села Илька в Заиграевском районе обратились к местным чиновникам с требованием восстановить уличное освещение. Сельчане пишут, что света на улицах нет уже больше двух недель.

«Сегодня на раннем автобусе поехали в город, страшно. Все село в темноте, ничего не видно, скользко, с детьми и фонарями в руках идти вообще сложно. Это освещение в своё время делалось в рамках программы, по факту освещения нет уже больше двух недель. Илька ушла во тьму, и вопрос не решается, по-моему, никак. Наверное надо, чтобы случилась трагедия, только потом произойдет чудо. Просим вас ещё раз рассмотреть эту проблему и поднять этот вопрос перед теми лицами, которые за это отвечают. Мы и так много не требуем, это жизненный минимум. И так уже в Ильке нет никаких условий, будьте добры, поставьте этот вопрос, хочется его решения, а не отписок и обещаний», - написала местная жительница в паблике «Заиграево-инфо.24/7».«Можно узнать, почему в Ильке совершенно нет никакого уличного освещения, даже на центральных улицах? Одиночно горят фонари только в некоторых дворах. Сначала полностью отключили освещение на Заводской, теперь и на Трактовой темнота», - задает аналогичный вопрос другой местный житель.В ответ глава сельского поселения «Илькинское» Ирина Господинова заверила, что ремонт уличного освещения скоро начнется.«По вопросу ремонта уличного освещения администрация обратилась в Всэмпромкомплект. Нас поставили в план на четверг, 9-го декабря. Будет определена причина, произведут ремонт», - прокомментировала она.Фото: «Заиграево-инфо.24/7»