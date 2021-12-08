Банк России выявил в Бурятии пять нелегальных кредиторов

В основном это компании, которые незаконно работали под вывеской ломбардов



Банк России за девять месяцев нынешнего года Банк выявил в Бурятии пять нелегальных кредиторов. В основном это компании, которые незаконно работали под вывеской ломбардов, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка.



«С начала 2021 года изменился порядок допуска ломбардов на финансовый рынок. Теперь для включения компании в реестр легальных организаций необходимо заявление самого ломбарда. Переходный период для прохождения этой процедуры у действующих ломбардов завершился 9 июля. Компании, которые не прошли процедуру допуска, были исключены из реестра, а их деятельность в качестве кредитора стала незаконной», — рассказал Борис Цыденов, заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Бурятия.



Он также напомнил жителям Бурятии, что пользоваться услугами организаций, которые не состоят в реестре ломбардов, опасно. Такие компании не поднадзорны Банку России и могут начислять неограниченные суммы процентов, штрафные санкции, а также могут в любой момент продать заложенное имущество.



Убедиться, что ломбард оказывает услуги легально, можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Обязательно нужно сверить все реквизиты, а не только наименование. Также теперь можно проверять кредиторов по списку компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке — с июня этого года он публикуется на сайте Банка России. Список обновляется ежедневно, сейчас в нем более 3 тыс организаций. Это не только «черные» кредиторы, но и финансовые пирамиды, лжеброкеры, нелегальные форекс-дилеры. Есть и компании с регистрацией в Бурятии — на сегодняшний день их 14.



Фото: Сибирское главное управление Центробанка по Бурятии



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