Власти Улан-Удэ пообещали отремонтировать площадку Водяновой в следующем году

Деньги на ремонт уже заложены в бюджет



В Улан-Удэ в 2022 году отремонтируют детскую площадку в парке «Юбилейный», построенную на средства фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой. Она открылась в столице Бурятии в 2009 году, однако с мая этого года не работает, поскольку требует ремонта.

«За время эксплуатации элементы игрового оборудования и покрытия разрушились, в настоящее время они не соответствуют требованиям ГОСТа, а также нормам безопасности, поэтому площадка была временно закрыта. По моему поручению Комитет по культуре занялся изысканием средств для ремонта и обновления площадки. Была проведена независимая экспертиза игрового оборудования, которая подтвердила необходимость капитального ремонта. Данные расходы в размере 7,5 млн руб. сегодня были заложены в бюджет 2022 года», - пояснил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Напомним, ранее гендиректор одного из кафе города Зоригто Дагбаин сам



Фото: мэрия Улан-Удэ «За время эксплуатации элементы игрового оборудования и покрытия разрушились, в настоящее время они не соответствуют требованиям ГОСТа, а также нормам безопасности, поэтому площадка была временно закрыта. По моему поручению Комитет по культуре занялся изысканием средств для ремонта и обновления площадки. Была проведена независимая экспертиза игрового оборудования, которая подтвердила необходимость капитального ремонта. Данные расходы в размере 7,5 млн руб. сегодня были заложены в бюджет 2022 года», - пояснил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Напомним, ранее гендиректор одного из кафе города Зоригто Дагбаин сам частично отремонтировал «водяновскую» площадку, однако она все равно не открылась. Чиновники поблагодарили горожанина за добрый поступок и отзывчивость, но предупредили, что ремонт детских площадок должен осуществляться согласно всем требованиям государственных стандартов к оборудованию и материалам.Фото: мэрия Улан-Удэ

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.