В Бурятии сельхозкооператив задолжал работникам более 1,3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, долг погашен



В Бурятии прокуратура Кабанского района проверила соблюдение трудового законодательства в сфере оплаты труда в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Твороговский».



Установлено, что с января нынешнего года заплата здесь выплачивалась не в полном объеме. По состоянию на октябрь размер задолженности перед 26 работниками составил 1,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии. Кроме того, пяти работникам при увольнении не выплачен окончательный расчет на сумму 118 тыс рублей.



В связи с этим прокурор района внес представление председателю сельскохозяйственного кооператива, которое удовлетворено, перед работниками погашен долг по заработной плате в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Проводится расследование.



Фото: «Номер один»



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