В Бурятии бревно, упавшее с машины, убило сельчанина

Он вывозил бревна из леса и попытался ночью сам разгрузить КамАЗ



В Бурятии 7 декабря утром в селе Турка на территории деревообрабатывающей базы рядом с автомобилем КамАЗ, груженным древесиной, обнаружено тело 30-летнего мужчины с многочисленными повреждениями костей и внутренних органов. Рядом с покойным находилось бревно, скатившееся с кузова грузовика.



Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, мужчина занимался лесозаготовкой для личных нужд. Бревна из леса он привозил на своем грузовом автомобиле в село Турка на одну из пилорам, где по договоренности с владельцем, осуществлял их обработку. Ночью 7 декабря мужчина привез на базу очередную партию леса и попытался в одиночку разгрузить машину. Он снял крепежные ремни с кузова и остался рядом с левым бортом. В этот момент одно из бревен скатилось вниз и упало на водителя, причинив повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Его тело утром обнаружили работники пилорамы.



По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.



Фото: buryatia.sledcom.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.