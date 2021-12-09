Иркутянин с сыном-инвалидом надеется на щедрость семьи Шагдаровых

Мужчина готов обменять оригинал известной картины на продукты из «Абсолюта»





В редакцию «Номер один» обратился житель Зиминского района Иркутской области Андрей Назаров. Мужчина сообщил, что при нем имеется оригинал картины знаменитого художника Юрия Подляского под названием «Декабристы в Сибири». Житель планирует продать картину, и одним из потенциальных покупателей он выбрал супруга владелицы местной сети магазинов «Абсолют» Баира Шагдарова. Андрей задумал необычную авантюру – обменять картину на продукты.

Иркутянин сообщил, что «Декабристы в Сибири» попали к нему случайно: ранее он работал в местном сельском клубе, где и висела данная картина с 1970-х годов в отличном состоянии. Позднее Андрей ушел в другую сферу деятельности. Как известно, в 90-е годы начался переполох во многих областях и заведениях, и клуб не стал исключением: смена руководителей, передача сельского клуба из рук в руки впоследствии привели к его закрытию, а картина и вовсе забылась.





Юрий Станиславович Подляский – российский, советский живописец и график, а также народный художник РСФСР, член Ленинградского Союза художников. Он творил в жанре реализм и писал тематические произведения. Его картины хранятся в Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее, в художественных и краеведческих музеях, а также частных собраниях в России, Великобритании, Японии, Норвегии, Италии, Франции и других странах.Многие его произведения можно отыскать в интернет-пространстве, но не это. Название картины - «Декабристы в Сибири», она написана с 25 марта 1971 года по 19 сентября 1971 года. И все это время хранилась в небольшом селе вблизи старейшего города Зима в Иркутской области, едва не сгорев в пожаре. На картине изображено, как «Сергей Трубецкой (знаменитый российский полковник) в ссылке в деревне Урик Иркутской области читает известие о смерти Александра Сергеевича Пушкина» – так гласит подпись к произведению.Как утверждает житель Зиминского района Иркутской области Андрей Назаров, вся эта информация имеется на обороте картины вместе с подписью автора. Ему стало жалко бросать столь историческую вещь, и он решил заняться ее судьбой.«Если бы она была в нормальном состоянии, как мне сказали иркутские эксперты, она стоила бы более 300 тыс. рублей. Но сейчас она в ужасающем виде, ей требуется реставрация. Мне жалко ее, потому что это не какая-то мазня, а работа известного советского художника. К тому же картина тематическая, и посвящена декабристам», - рассуждает Андрей Назаров.- Однажды я пришел в здание бывшего клуба и увидел, что эта картина валяется на чердаке никому ненужная. Вдобавок ее довели до безобразного состояния – вся в дырках, грязи и без рамки. Я связывался с разными специалистами, в том числе из Эрмитажа, Третьяковской галереи, и думал, как ее вернуть в прежний вид. Мне сообщили, что у нее около 50% утрачено, но восстановить можно любые картины за определенную стоимость. Однако мне этот процесс не по карману. Даже сейчас эта 50-летняя картина имеет историческую ценность, а пройдет еще немного времени, и все, что будет в нее вложено, окупится в троекратном размере. Я ее оттуда забрал, а спустя время клуб и вовсе сгорел. Если бы оставил, то она бы вообще исчезла, - рассказывает Андрей Назаров.Как признается Андрей Назаров, изначально он думал просто подарить кому-нибудь картину, чтобы заинтересованные люди восстановили произведение искусства и сохранили его для истории. Однако планам помешали финансовые трудности – один из сыновей Андрея имеет инвалидность первой группы и проживает в деревне Зиминского района, поэтому житель захотел продать или обменять картину, чтобы помочь сыну.- Сейчас у нас имеются финансовые сложности, думаю, как и у многих жителей деревень России. И я подумал, что если найдется ценитель, то мы бы хотели ее продать за 165 тыс. рублей. А владелец картины, в свою очередь, сможет ее отреставрировать и заработать на ней больше либо оставить себе или музею. Я прочитал в Интернете про Баира Шагдарова, что он, помимо бизнеса, занимается различной культурной деятельностью и мог бы заинтересоваться. Если же деньгами не получится – мы в своем районе все равно закупаемся в магазине «Абсолют» и «Светофор». Поэтому могли бы на эту сумму просто приобрести продукцию «Абсолюта», - объясняет Андрей Назаров.Обладатель картины сообщил, что уже пытался связаться с Индирой и Баиром Шагдаровыми через почту, однако ответ так и не пришел. Поэтому иркутянин решил попытать удачу через местные СМИ. Получится ли осуществить задумку – покажет время. Мы будем следить за развитием событий.Эржена Мансорунова, «Номер один»Фото: «Номер один», А. Назарова