Представлены самые обсуждаемые темы, события и известные люди в ОК в 2021 году



Одноклассники подвели итоги уходящего года и проанализировали топ самых обсуждаемых тем, событий и известных людей в 2021 году. На специальном сайте с итогами года ОК появился новый раздел «Темы и события». В течение года пользователи ОК наиболее активно обсуждали второй год пандемии и вакцинацию, выборы в Государственную Думу РФ и лесные пожары в России. Среди известных персон в своих категориях самыми упоминаемыми стали: Dava среди исполнителей, Максим Галкин среди ведущих и актеров и Хабиб Нурмагомедов среди спортсменов. Среди главных утрат года пользователи больше всего обсуждали актера Василия Ланового.



Самые обсуждаемые темы и события уходящего года



Коронавирус, в том числе вакцинация и введение QR-кодов, снова стал самой популярной темой для дискуссий в ОК в 2021 году. Наибольшую реакцию пользователей вызвала новость о введении ограничительных мер в Москве, а также осложнившаяся ситуация с COVID-19 в 10 регионах РФ. Пики по числу упоминаний пришлись на 22 июня и 5 ноября соответственно. Вместе с тем в сети активно обсуждали «периоды нерабочих дней» в мае и ноябре, «обязательную вакцинацию» и новый штамм «Омикрон».



Кроме коронавируса, пользователи ОК в 2021 году чаще всего обсуждали: выборы в Госдуму РФ, лесные пожары в России, суд над Алексеем Навальным и акции протеста, и летнюю Олимпиаду в Токио.



Одной из популярных тем в ОК стали космические путешествия: старт ракеты New Shepard с Джеффом Безосом на борту, полет в космос Ричарда Брэнсона и съемки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым.



ТОП-10 обсуждаемых тем и событий в ОК в 2021 году:



1. Вакцинация и второй год пандемии

2. Выборы в Государственную думу РФ

3. Лесные пожары в России

4. Суд над Алексеем Навальным и акции протеста

5. Олимпиада в Токио

6. Смена власти в Афганистане

7. Стрельба в учебных заведениях Казани и Перми

8. Штурм Капитолия США

9. Евровидение 2021

10. Полёты в космос



Самые обсуждаемые актеры и ведущие



Самым популярным телеведущим среди пользователей ОК стал Максим Галкин. Пик обсуждений пришёлся на 18 июня. В тот день телеведущий принимал поздравления с юбилеем. На второе место вышла телеведущая и актриса Ольга Бузова после своего дебютного выступления на сцене МХАТа им. М. Горького. Примечательно, что в прошлом году артистка возглавляла топ популярных музыкантов в ОК. Также в топ попали: Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак.



ТОП-10 обсуждаемых актёров и ведущих в ОК в 2021 году:



1. Максим Галкин

2. Ольга Бузова

3. Лариса Гузеева

4. Дмитрий Нагиев

5. Ксения Собчак

6. Ирина Горбачева

7. Константин Хабенский

8. Юлия Пересильд

9. Мария Шукшина

10. Сергей Бурунов



Самые обсуждаемые музыканты



Среди музыкантов самым упоминаемым стал рэп-исполнитель Dava и эстрадный певец Филипп Киркоров в связи с эпатажным появлением на музыкальной премии. В топ также вошли: певица Полина Гагарина и Пелагея, а также блогер и музыкант Даня Милохин. Самой обсуждаемой зарубежной певицей стала Дженнифер Лопес – пользователи активнее всего обсуждали её воссоединение и роман с Беном Аффлеком.



ТОП-10 обсуждаемых музыкантов в 2021 году в ОК:



1. Dava

2. Филипп Киркоров

3. Полина Гагарина

4. Пелагея

5. Даня Милохин

6. Валерий Меладзе

7. Artik & Asti

8. Манижа

9. Дженнифер Лопес

10. Леонид Агутин



Самые обсуждаемые спортсмены



Топ самых популярных спортсменов среди пользователей ОК возглавили Хабиб Нурмагомедов, который стал первым второй год подряд, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, новичок «ПСЖ» Лионель Месси и боец MMA Фёдор Емельяненко, который одержал победу на турнире Bellator в России. Интересно, что самый обсуждаемый из российских футболистов Артём Дзюба занял только 7-е место: в 2020 году он был вторым в рейтинге.



ТОП-10 обсуждаемых спортсменов в 2021 году в ОК:



1. Хабиб Нурмагомедов (UFC)

2. Никита Нагорный (спортивная гимнастика)

3. Лионель Месси (футбол)

4. Фёдор Емельяненко (ММА)

5. Криштиану Роналду (футбол)

6. Дина Аверина (художественная гимнастика)

7. Артём Дзюба (футбол)

8. Алина Загитова (фигурное катание)

9. Фёдор Смолов (футбол)

10. Александр Овечкин (хоккей)



Легенды



Уходящий год запомнится не только яркими событиями, но и невосполнимыми утратами. Наибольшее количество обсуждений в ОК вызвал уход из жизни актёра театра и кино Василия Ланового, известного режиссёра и актера Владимира Меньшова, актёра Андрея Мягкова, звезды французского кино Жан-Поля Бельмондо и знаменитого музыканта и композитора Александра Градского.



Легенды



1. Василий Лановой

2. Владимир Меньшов

3. Андрей Мягков

4. Жан-Поль Бельмондо

5. Александр Градский

6. Пётр Мамонов

7. Борис Грачевский

8. Николай Сличенко

9. Нина Русланова

10. Игорь Кириллов



*Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей ОК в открытом доступе. Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активностей на определенную тему, а также резонанс событий во времени. Данные были собраны за период с 1 января по 5 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Одноклассников.



Фото: pixabay.com

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