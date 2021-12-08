В Улан-Удэ разрешат строить частные дома в приаэродромной зоне

Депутаты Горсовета утвердили проект, согласно которому внесут изменения в приказ Росавиации



В столице Бурятии представили проект, на основании которого внесут корректировки в установленную приаэродромную территорию аэродрома Улан-Удэ. Об этом сегодня на 28 сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов рассказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Михаил Мясищев. Депутаты Горсовета приняли проект единогласно.



«В настоящее время имеются вопросы к действующей редакции проекта приаэродромной территории по высотным ограничениям. С целью отрегулирования ситуации по этим ограничениям, администрацией города совместно с Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства ведутся работы по их корректировке. Это касается внесения изменений в приказ Росавиации в части установления оптимальных высот третьей подзоны. На последнем совещании достигнута договоренность с аэропортом «Байкал» о механизме внесения этих изменений в проект приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ», - сообщил Михаил Мясищев.



Соответствующий документ направят в адрес правительства Бурятии до 10 декабря. После его согласования получится окончательно внести изменения.



«Данный вопрос мы неоднократно рассматривали, в том числе на профильном комитете. Стоит отметить, что данные ограничения уже внесены в Росреестр и уже действуют, мы же приводим все в соответствие с федеральным законодательством. Мы заручились словом Михаила Николаевича, что будет продолжена работа в данном направлении, внесут изменения в приказ Росавиации так быстро, насколько возможно», - прокомментировал Заместитель председателя Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Сахнов.



Как информировал «Номер один», часть Улан-Удэ - территория в радиусе 15 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Байкал» - попадает в приаэродромную зону, границы которой утверждены приказом Росавиации. В связи с этим, строительство там жилых домов на законодательном уровне запрещено. Одним из ограничений, накладывающий запрет на строительство, является существующая система координат высотных отметок.





фото: "Номер один"

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