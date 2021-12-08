Пока собачий хвост виляет Госдумой…

…Муниципалитетам приходится расплачиваться из бюджета за мнимый гуманизм парламентариев



В Улан-Удэ Комитет городского хозяйства совместно с управлением ветеринарии начал повторный отлов безнадзорных животных без владельцев прошедших процедуру Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск (ОСВВ), но проявляющих признаки враждебности (укусы, нападение), сообщили в администрации столицы Бурятии.



Такое решение принято из-за увеличения количества обращений горожан о проявлении враждебности «биркованными» животными без владельцев, для предупреждения нападений, а также - для уменьшения количества безнадзорных собак в естественной среде обитания. Особи после отлова и осмотра по регламенту будут содержаться в приютах в связи с невозможностью их выпуска до передачи новому владельцу или наступления естественной смерти.



«В последнее время на основании анализа заявок в службу отлова и оперативные штабы районов можно констатировать увеличение количества случаев проявления фактов агрессии к людям собаками, прошедшими процедуру отлова, в отношении. Несмотря на распространённое мнение о том, что животные, прошедшее процедуру отлова и стерилизации, проявляют меньше агрессии, увеличившееся количество подобных случаев свидетельствует об обратном», – рассказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко. – Сегодня при отработке заявок, связанных с проявлением враждебности, было отловлено две особи после процедуры ОСВВ. В настоящий момент они опознаны заявителями, осмотрены, по ним будет принято решение».







Факт наличия слабых сторон в законе об ответственном обращении с животными признали уже мэры 16 городов России. Стаи собак продолжают нападать, даже если все особи прошли стерилизацию и вакцинацию и на момент выпуска из приюта не проявляли немотивированную агрессию. Мэры поддержали предложение администрации Улан-Удэ изменить закон об ответственном обращении с животными. Результаты опроса руководства муниципалитетов глава столицы Бурятии Игорь Шутенков направил в региональные правительство. Большинство опрошенных руководителей полагает, что в России необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных. Некоторые, помимо этого, считают нужным ввести налог на содержание собак и их обязательную стерилизацию.







Ну, а пока для отлова агрессивного безнадзорного животного горожанам нужно подать заявку в службу отлова по телефонам указанным ниже, либо в вайбер-сообщества. Желательно с приложением фото- и видео- фиксации факта враждебности собаки и контактного номера телефона заявителя, по которому его сможет найти группа отлова и предъявить отловленную особь для подтверждения. Заявки на отлов можно направить в 8 (914) 983 60 50 или 8 (908) 598-08-42.



Звонки принимаются ежедневно с 8 до 18 часов. Либо в районные оперативные штабы в будние дни с 8.30 до 17.30 по номерам: 22-66-62, 22-75-88 (Советский район), +79244560499 (Октябрьский район), 44-30-00 (Железнодорожный район).



Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ Комитет городского хозяйства совместно с управлением ветеринарии начал повторный отлов безнадзорных животных без владельцев прошедших процедуру Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск (ОСВВ), но проявляющих признаки враждебности (укусы, нападение), сообщили в администрации столицы Бурятии.Такое решение принято из-за увеличения количества обращений горожан о проявлении враждебности «биркованными» животными без владельцев, для предупреждения нападений, а также - для уменьшения количества безнадзорных собак в естественной среде обитания. Особи после отлова и осмотра по регламенту будут содержаться в приютах в связи с невозможностью их выпуска до передачи новому владельцу или наступления естественной смерти.«В последнее время на основании анализа заявок в службу отлова и оперативные штабы районов можно констатировать увеличение количества случаев проявления фактов агрессии к людям собаками, прошедшими процедуру отлова, в отношении. Несмотря на распространённое мнение о том, что животные, прошедшее процедуру отлова и стерилизации, проявляют меньше агрессии, увеличившееся количество подобных случаев свидетельствует об обратном», – рассказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко. – Сегодня при отработке заявок, связанных с проявлением враждебности, было отловлено две особи после процедуры ОСВВ. В настоящий момент они опознаны заявителями, осмотрены, по ним будет принято решение». Как писал «Номер один» , обращаясь к проблеме, де-факто все это означает, что определенный федеральным законодательством алгоритм работы с бродячими псами «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» терпит полный крах. «Собачье» лобби в Госдуме, яростно защищающее эту схему, как самую гуманную, отстаивает на самом деле переливание из пустого в порожнее за бюджетный счет, трогательно заботясь о собаках и наплевав на жителей российской провинции. Более того, ставя под угрозу жизнь и здоровье обычных людей, так как в местных бюджетах нет и не предвидится средств на строительство и содержание достаточного количества приютов для бездомных животных.Факт наличия слабых сторон в законе об ответственном обращении с животными признали уже мэры 16 городов России. Стаи собак продолжают нападать, даже если все особи прошли стерилизацию и вакцинацию и на момент выпуска из приюта не проявляли немотивированную агрессию. Мэры поддержали предложение администрации Улан-Удэ изменить закон об ответственном обращении с животными. Результаты опроса руководства муниципалитетов глава столицы Бурятии Игорь Шутенков направил в региональные правительство. Большинство опрошенных руководителей полагает, что в России необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных. Некоторые, помимо этого, считают нужным ввести налог на содержание собак и их обязательную стерилизацию. Напомним , в Улан-Удэ в сентябре возобновили работу штабов по отлову безнадзорных животных. Это связано с приближением холодов и предотвращением сбивания собак в стаи во время гона или «брачного сезона», сообщали в Комитете городского хозяйства. В нынешнем году в городе было отловлено и выпущено после процедуры ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на место обитания) в естественную среду 2 442 безнадзорных животных. Также в этом году были значительно увеличены штрафы за нарушение правил выгула домашних животных, но это не останавливает недобросовестных хозяев.Ну, а пока для отлова агрессивного безнадзорного животного горожанам нужно подать заявку в службу отлова по телефонам указанным ниже, либо в вайбер-сообщества. Желательно с приложением фото- и видео- фиксации факта враждебности собаки и контактного номера телефона заявителя, по которому его сможет найти группа отлова и предъявить отловленную особь для подтверждения. Заявки на отлов можно направить в вайбер чат . По телефонам:Звонки принимаются ежедневно с 8 до 18 часов. Либо в районные оперативные штабы в будние дни с 8.30 до 17.30 по номерам:(Советский район),(Октябрьский район),(Железнодорожный район).Фото: ulan-ude-info.ru

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