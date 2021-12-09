В Бурятии сожгут руины противотуберкулезного диспансера

Останки сооружения представляют опасность для окружающих



В Бурятии суд удовлетворил иск прокурора Баргузинского района к Республиканскому клиническому противотуберкулезному диспансеру. Учреждение обязано в течение 6 месяцев произвести снос и утилизацию остатков Баргузинского противотуберкулезного диспансера.

Ранее прокуратура выяснила, что земельный участок Баргузинского лесничества захламлен отходами в виде остатков зданий и сооружений прекратившего свою работу противотуберкулезного диспансера.



«Данные отходы относятся к объектам класса В – опасным, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями подлежат демонтажу и сжиганию», - отметили в надзорном ведомстве.



Фото: «Номер один» Ранее прокуратура выяснила, что земельный участок Баргузинского лесничества захламлен отходами в виде остатков зданий и сооружений прекратившего свою работу противотуберкулезного диспансера.«Данные отходы относятся к объектам класса В – опасным, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями подлежат демонтажу и сжиганию», - отметили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.