Байкал опустился до отметки нормального подпорного уровня

К 1 мая будущего года планируется сработать водохранилище до уровня 456,15 м ТО



Межведомственная рабочая группа установила новые режимы работы Иркутского гидроузла. С 4 по 31 декабря расходы будут идти в диапазоне 2400–2500 кубометров в секунду с поэтапным снижением до 1600 кубометров во время проведения водолазных работ, сообщила пресс-служба Росводресурсов.



Приток к Байкалу остается повышенным и в ноябре составил 400 кубометров в секунду при норме минус 110 кубометров. Прогноз на декабрь: минус 100 – 100 кубометров в секунду, при норме минус 230 кубометров, на четвертый квартал: 700-900 кубометров в секунду, что составляет 250-321% от нормы.



Высокая водность в бассейне озера отмечается с мая 2021 года. Фактический приток в июле, по данным Росгидромета, составил 148% нормы, в августе – 135% нормы, в сентябре - 155% нормы, в октябре -195% нормы и стал наибольшим за весь период наблюдений.



Максимальный расход в этом году составил 3600 кубометров секунду, с такими сбросами Иркутский гидроузел работал в сентябре-октябре. В 2021 году максимальное наполнение Байкала завершилось 22 сентября на отметке 457,23 м ТО. На таком уровне он находился неделю, а затем начал снижаться. 25 ноября озеро достигло отметки нормального подпорного уровня (НПУ) 457,0 м ТО. Уровень продолжает опускаться и на сегодня составляет 456,98 м ТО.



В холодное время года расходы Иркутского гидроузла должны составлять от 1700 до 2500 кубометров в секунду – это максимально возможная турбинная загрузка зимой. При минусовых температурах осуществлять холостые сбросы опасно.



Режим работы Иркутского гидроузла планируют до конца февраля, с учётом продвижения кромки льда выше Усолье-Сибирского и до Иркутска. К 1 мая планируется сработать водохранилище до уровня 456,15 м ТО.



Напомним, правительство РФ установило критические уровни воды в озере Байкал в 2021 году, максимальное значение составит 457 метров, а минимальное - 456 метров.



Также в документе указано минимальное значение уровня воды в озере в маловодный период - 455,54 метра. Помимо этого, приведено максимальное значение уровня воды в многоводный период - 457,85 метра. Именно эти допуски негативно сказываются на восточном побережье Байкала. В многоводный период его серьезно подмывает.



Фото: 38.mchs.gov.ru



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