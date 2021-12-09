Герои советской эпохи – Гагарин, Жуков и Сталин

Среди молодых людей 12-15% считают героем советской эпохи Ленина, а среди 18-24- летних Гагарин и Сталин одинаково популярны



Накануне Дня Героев Отчества, отмечающегося 9 декабря, россиян попросили вспомнить известных личностей, которых можно было бы назвать героями советской эпохи. Чаще всего опрошенные называли Гагарина (41%), Жукова (22%, 26-28% среди граждан от 35 до 59 лет) и Сталина (20%, 26-27% среди граждан от 25 до 44 лет), сообщает



Почти каждый десятый вспомнил Брежнева (9%) и Королева (8%). Затруднились ответить 22% опрошенных.



Кроме того, среди молодых людей 12-15% считают героем советской эпохи Ленина (среди всех опрошенных Ленина назвали 7%), а среди граждан 18-24 лет Гагарин и Сталин одинаково популярны (по 21%).



Чаще всего негативные эмоции и антипатию россиян вызывают такие личности советской эпохи, как Горбачев (20%, 24% среди 35-44-летних), Берия, Хрущев и Сталин (по 11%), а также Ельцин (9%) и Брежнев (5%). При этом 11% опрошенных россиян ответили, что таких личностей нет, а 40% затруднились ответить на вопрос.



Примечательно, что антипатия к Сталину выше среди молодежи 18-24 лет (19%), а 8% негативно относятся к Ленину (при 4% разделяющих это мнение среди всех опрошенных).



Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Госдумой России 26 января 2007 года, когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом чтении. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Так же авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».



21 февраля 2007 года инициатива депутатов была одобрена Советом Федерации. 28 февраля 2007 года её утвердил Президент Российской Федерации Владимир Путин.



Фото: Накануне Дня Героев Отчества, отмечающегося 9 декабря, россиян попросили вспомнить известных личностей, которых можно было бы назвать героями советской эпохи. Чаще всего опрошенные называли Гагарина (41%), Жукова (22%, 26-28% среди граждан от 35 до 59 лет) и Сталина (20%, 26-27% среди граждан от 25 до 44 лет), сообщает ВЦИОМ Почти каждый десятый вспомнил Брежнева (9%) и Королева (8%). Затруднились ответить 22% опрошенных.Кроме того, среди молодых людей 12-15% считают героем советской эпохи Ленина (среди всех опрошенных Ленина назвали 7%), а среди граждан 18-24 лет Гагарин и Сталин одинаково популярны (по 21%).Чаще всего негативные эмоции и антипатию россиян вызывают такие личности советской эпохи, как Горбачев (20%, 24% среди 35-44-летних), Берия, Хрущев и Сталин (по 11%), а также Ельцин (9%) и Брежнев (5%). При этом 11% опрошенных россиян ответили, что таких личностей нет, а 40% затруднились ответить на вопрос.Примечательно, что антипатия к Сталину выше среди молодежи 18-24 лет (19%), а 8% негативно относятся к Ленину (при 4% разделяющих это мнение среди всех опрошенных).Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Госдумой России 26 января 2007 года, когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом чтении. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Так же авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».21 февраля 2007 года инициатива депутатов была одобрена Советом Федерации. 28 февраля 2007 года её утвердил Президент Российской Федерации Владимир Путин.Фото: culture.ru

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