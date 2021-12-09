Военнослужащие танкового соединения ВВО впервые реконструировали декабрьские события 1942 года

Они организовали широкомасштабную подготовку к 80-летию Тацинского рейда

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, организовали широкомасштабную подготовку к 80-летию одного из значимых для соединения исторических событий в его боевом пути - «Тацинский рейд», ожесточенные бои которого состоялись в декабре 1942 году в ходе Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба ВВО.Военнослужащие детально изучили происходящие события тех времен и с использованием единственного в Бурятии восстановленного танка Т-34, оружия, обмундирования времен Великой Отечественной войны и средств имитации впервые приняли участие и создали реконструкцию исторических событий.Оружие и обмундирование времен ВОВ, являются уникальными экспонатами комнаты Боевой славы танкового соединения и отдельной военно-патриотической бригады «Байкальский Форпост», которые помогли военнослужащим в воссоздании картины боевых действий декабря 1942 года."Мероприятие воссоздало дух той эпохи, показало современникам важность одной из самых значимых для соединения исторических событий в его боевом пути, а также позволило военнослужащим таким образом отдать дань памяти героям, погибшим на полях сражения в годы Великой Отечественной войны", - сообщили в пресс-службе ВВО.Особенностью мероприятия стало то, что в состав экипажа легендарного танка Т-34 вошли чемпионы мира танкового биатлона, которые проходят военную службу в танковом соединении.Также в рамках празднования 80-летнего юбилея Тацинского рейда будут организованы встречи личного состава соединений и воинских частей с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий, посещение военнослужащими тематических выставок музеев в местах дислокации войск.Фото: пресс-служба ВВО