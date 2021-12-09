Военнослужащие танкового соединения ВВО впервые реконструировали декабрьские события 1942 года

Они организовали широкомасштабную подготовку к 80-летию Тацинского рейда
Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, организовали широкомасштабную подготовку к 80-летию одного из значимых для соединения исторических событий в его боевом пути - «Тацинский рейд», ожесточенные бои которого состоялись в декабре 1942 году в ходе Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба ВВО.
Военнослужащие детально изучили происходящие события тех времен и с использованием единственного в Бурятии восстановленного танка Т-34, оружия, обмундирования времен Великой Отечественной войны и средств имитации впервые приняли участие и создали реконструкцию исторических событий.
Оружие и обмундирование времен ВОВ, являются уникальными экспонатами комнаты Боевой славы танкового соединения и отдельной военно-патриотической бригады «Байкальский Форпост», которые помогли военнослужащим в воссоздании картины боевых действий декабря 1942 года.
"Мероприятие воссоздало дух той эпохи, показало современникам важность одной из самых значимых для соединения исторических событий в его боевом пути, а также позволило военнослужащим таким образом отдать дань памяти героям, погибшим на полях сражения в годы Великой Отечественной войны", - сообщили в пресс-службе ВВО.
Особенностью мероприятия стало то, что в состав экипажа легендарного танка Т-34 вошли чемпионы мира танкового биатлона, которые проходят военную службу в танковом соединении.
Также в рамках празднования 80-летнего юбилея Тацинского рейда будут организованы встречи личного состава соединений и воинских частей с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий, посещение военнослужащими тематических выставок музеев в местах дислокации войск.
Историческая справка:
Одной из ярких страниц в боевой летописи танкистов является рейд 24-го танкового корпуса по тылам врага в декабре 1942 года.
Судьба битвы за Сталинград висела на волоске, и чтобы изменить ситуацию, 24-й танковый корпус Василия Баданова был направлен в рейд станицы Тацинской. Своими активными действиями 24-й танковый корпус сыграл существенную роль в выполнении задачи не только 1-й гвардейской армией, но и Юго-Западным фронтом в целом. В ходе преследования врага он прошел с боями около 240 км и нанес противнику большой урон.
Захват советскими танкистами аэродрома в Тацинской и уничтожение на нем большого количества транспортных самолетов существенно усложнили снабжение немецко-фашистских войск, окруженных под Сталинградом, и ускорили их капитуляцию.
Фото: пресс-служба ВВО
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