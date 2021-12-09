В Бурятии число новых заражений COVID-19 вновь растет

Число летальных исходов за сутки немного снизилось, но по-прежнему уходят только старики



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 71 865. Это на 235 случаев больше, чем было в среду. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (33 255). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 259 человек, за последние сутки – семь человек (все - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 185 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 13 665 человек.



В стационарах получают лечение 1 218 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 008. В отделениях реанимации находится 124 пациента (из них старше 65 лет – 74), на ИВЛ –77 пациентов (из них старше 65 –57), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 66.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 019 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 544 коек: занято – 1 218, свободно – 326 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,9%.



Всего выздоровели от коронавируса 65 369 (+362) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус 5 225 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 747 005 исследований.



Первым компонентом от кронавируса привито 455 739 человек. Завершили первичную вакцинацию 411 706 человек. Повторную вакцинацию начали 62 116 человек



Фото: pixabay.com



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