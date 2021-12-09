Компания «Озерное» приступает к строительству водозабора для нужд ГОКа в Бурятии

Общая протяженность водовода от реки Заза составит 22 км, проект прошел согласование в Роснедрах







Компания «Озерное» приступает к строительству водозабора на Зазинском месторождении подземных вод для нужд Озерного горно-обогатительного комбината в Еравнинском районе Бурятии. Проект Озёрного ГОКа участвует в двух номинациях премии «Звезда Дальнего Востока», сообщили в пресс-службе правительства респубюлики.



Общая протяженность водовода составит 22 км. Он обеспечит производственные объекты строящегося Озерного ГОКа технической водой объёмом до 4,4 тыс кубометров в сутки. Проект водозабора прошёл согласование в Роснедрах.



Изначально для водозабора предполагалось использовать источники возле озер Исинга и Хорга, которые располагаются ближе к ГОКу. По ним есть полностью согласованные технические решения, а также заключение гидрогеологов о том, что источники подземных вод, питающих водозаборы, не имеют связи с системой озер. Тем не менее, компания пошла на дополнительные расходы и приняла решение о переносе водозабора в бассейн реки Заза. При этом разработка подземного месторождения вод не окажет на бассейн реки отрицательного воздействия. Более того, разработанные по заказу «Озерного» современные технологические решения предусматривают закрытую систему водоснабжения горно-обогатительной фабрики, что позволит минимизировать использование подземных вод.



При подготовке к строительству уже пробурены четыре водозаборные скважины глубиной 200 м. Ведутся работы по лесосведению и сооружению земляного полотна автодороги на период строительства и дальнейшей эксплуатации водозабора. Электроснабжение объекта обеспечит недавно введённая в эксплуатацию ВЛ 35 кВ. Запустить водозабор планируется в мае 2022 года.



В то же время компания продолжает строительство ГОКа. В настоящий момент ведутся поставки основного технологического оборудования, а также начато строительство административно-бытового комплекса. Ввести в эксплуатацию ГОК планируют в 2023 году. Помимо этого уже запущена подстанция ПС-35, питающая объекты строящегося комбината, начато строительство ПС-110.



Неотъемлемой составляющей деятельности ООО «Озерное» также является развитие присутствия в республике. Так, с начала своей деятельности в Бурятии компания уже построила в Улан-Удэ уникальный плейхаб «Играл Байкал», где могут отдыхать взрослые и дети. При непосредственном участии «Озерного» в Еравнинском районе отремонтированы дома культуры, проведено уличное освещение в селах. В 2022 году при софинансировании компании в районном центре будет построено новое здание школы. С помощью компании также проводятся масштабные спортивные и культурные мероприятия. С начала пандемии коронавируса ООО «Озерное» активно помогает Еравнинскому району: компания оказала помощь районной больнице в приобретении лекарств, медицинского оборудования, средств защиты. А почти треть населения района получили в период самоизоляции наборы продуктов и товаров первой необходимости. И это далеко не все социальные проекты компании в республике.



Важный для развития Бурятии проект участвует в двух номинациях премии «Звезда Дальнего Востока» - «Стратегическое развитие» и «Развитие территории». В первой номинации лауреатами становятся компании, осуществляющие значительный вклад в развитие Дальнего Востока. Во второй премия присуждается предпринимателям, благодаря активной деятельности которых в регионе создаются новые точки роста и развития.



Фото: egov-buryatia.ru



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