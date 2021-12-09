В Бурятии в доме многодетной матери взорвался котел

Пострадавшим просят оказать помощь



В поселке Каменск в доме многодетной матери произошёл взрыв отопительного котла. В результате семья осталась без отопления, многие вещи повреждены.

Как сообщили в паблике «Кабанск-инфо.24/7», проживающая в доме женщина воспитывает 11 детей и находится сейчас в трудном положении.



«Большая просьба к неравнодушным жителям оказать помощь. Необходимы детская зимняя обувь (мальчикам размеры 28, 29, 32, 34, 35, 38, 39; девочкам 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39; женская 39-40), а также предметы первой необходимости», - сообщает паблик.



Пункт приёма вещей организован в селе Кабанск, на ул. Ленина, 39 (Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей). Финансовую помощь можно оказать по тел.: 8-983-537-07-32 (моб.банк), получатель: Елена Геннадьевна Е.



Фото: pixabay.com Как сообщили в паблике «Кабанск-инфо.24/7», проживающая в доме женщина воспитывает 11 детей и находится сейчас в трудном положении.«Большая просьба к неравнодушным жителям оказать помощь. Необходимы детская зимняя обувь (мальчикам размеры 28, 29, 32, 34, 35, 38, 39; девочкам 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39; женская 39-40), а также предметы первой необходимости», - сообщает паблик.Пункт приёма вещей организован в селе Кабанск, на ул. Ленина, 39 (Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей). Финансовую помощь можно оказать по тел.: 8-983-537-07-32 (моб.банк), получатель: Елена Геннадьевна Е.Фото: pixabay.com

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