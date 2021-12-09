В Бурятии школьников кормили едой с посторонними предметами

Что это были за «добавки», не уточняется





Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала о ситуации с питанием учеников средней школы №3 в Таксимо. По словам омбудсмена, к ней обратились родители школьников с жалобами на некачественное питание. Они сопровождались фотографиями блюд из школьной столовой.

«По результатам проверки директору школы рекомендовано усилить контроль за организацией и качеством питания в школьной столовой, провести работу по улучшению качества блюд и их разнообразию. Вопрос качества школьного питания взят на контроль районного управления образования. На сегодня вопрос решен, что подтверждают поступившие в мой адрес от родителей фотографии блюд из школьной столовой», - отметила Наталья Ганькина.





Напомним, недавно сообщалось, что учеников Эрхирикской школы «пронесло» после обедов в школьной столовой. Однако проверка не выявила там никаких нарушений.

По жалобам провели проверку с участием специалистов Минобраза Бурятии и районной администрации. Анкетирование учеников показало, что только 18% из них нравится питание в школе, 51% - нравится иногда, 25% - не нравится. По словам учащихся, имеют место случаи подачи холодных, пересоленных и жирных блюд, наличие посторонних предметов в приготовленной пище.Фото: «Номер один»