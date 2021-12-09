Вытрезвитель в Улан-Удэ открыли напротив детского сада

Горожане в ужасе: их дети будут видеть пьяных людей



В Улан-Удэ возродили "вытрезвитель", закрытый в городе несколько лет назад. Совсем недавно специализированная организация для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения вновь открыла свои двери. Горожан это возмутило. Ведь вытрезвитель открыт напротив детского сада "Колокольчик" по ул. Ключевской.



"Напротив детского сада 64. Колокольчик открыли вытрезвитель. Молодцы Хурал и администрация октябрьского района. Это специально, чтобы детки видели, как надо себя вести в будущем...", - написал аноним.







В комментариях к посту пользователи смеются над автором: "Наш садик находился в двух шагах от нарколожки. И ничего страшного. ... только всякую придумываете", "Чтобы ваши "детки не видели непотребств" детский сад должен в поле быть, километров за 200 до цивилизации".



Отметим, депутаты Хурала Бурятии согласились



Фото: Аноним03, "Номер один"

В Улан-Удэ возродили "вытрезвитель", закрытый в городе несколько лет назад. Совсем недавно специализированная организация для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения вновь открыла свои двери. Горожан это возмутило. Ведь вытрезвитель открыт напротив детского сада "Колокольчик" по ул. Ключевской."Напротив детского сада 64. Колокольчик открыли вытрезвитель. Молодцы Хурал и администрация октябрьского района. Это специально, чтобы детки видели, как надо себя вести в будущем...", - написал аноним.В комментариях к посту пользователи смеются над автором: "Наш садик находился в двух шагах от нарколожки. И ничего страшного. ... только всякую придумываете", "Чтобы ваши "детки не видели непотребств" детский сад должен в поле быть, километров за 200 до цивилизации".Отметим, депутаты Хурала Бурятии согласились вернуть "вытрезвитель " в апреле 2021 года. Для Бурятии необходимость «вытрезвителей» продиктована непростой ситуацией. По статистике, с 2018-го по 2020-й годы в медицинские учреждения Бурятии «ежегодно доставлялось не менее 3280 человек, находившихся в состоянии опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, которые не нуждались в оказании медицинской помощи». Основная нагрузка приходится на Улан-Удэ. Ежегодно более 100 человек умирают по причине алкогольного опьянения. В основном гибнут люди трудоспособного возраста, в том числе и от переохлаждения на улицах.Фото: Аноним03, "Номер один"

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