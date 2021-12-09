В Монголии резко усиливают борьбу с коррупцией

Чиновников, уличенных в коррупции, лишат возможности возвращения на госслужбу



Наша борьба с коррупцией направлена на уничтожение основ коррупции и бюрократии, которые способствуют ее распространению. Об этом заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на Национальном антикоррупционном форуме в Улан-Баторе, сообщает



«Следовательно, будет усилена политика борьбы с коррупцией и бюрократией, а также будут введены правовые нормы, запрещающие должностным лицам, которые ранее получали судебный штраф за коррупционные преступления, работать в госучереждениях», - подчеркнул премьер-министр.



Л.Оюун-Эрдэнэ, выступая на форуме, сказал: «Коррупция и бюрократия подрывают основные функции государства, которые должны служить гражданам, препятствуют экономическому обороту, отталкивают иностранные и внутренние инвестиции и снижают уровень доверия общественности к государству».



Глава Антикоррупционного ведомства Монголии, верховный комиссар З.Дашдаваа отметил, что качество выявления и расследования коррупционных преступлений улучшилось, а общее количество расследованных дел увеличивается из года в год.



Например, с 2007 по 2016 год в среднем ежегодно расследовалось около 200 дел, но за последние три года это число увеличилось в 6,5 раза, достигнув 1300. Количество судебных решений, вынесенных по коррупционным преступлениям и по возмещению ущерба, также резко изменились. В частности, в 2019 году было выплачено 11,3 миллиарда тугриков, в 2020 году - 35,6 миллиарда тугриков, а в 2021 году - 96,2 миллиарда тугриков.



Однако международные и отечественные исследования показывают, что борьбу с коррупцией необходимо усилить. И для снижения коррупции необходимо активное участие, поддержка и сотрудничество граждан, правительства, частного сектора и других организаций.



«Правительство стремится оцифровать все государственные услуги, чтобы Монголия стала «цифровой нацией». Центр электронных госуслуг «E-Mongolia» нацелен на интеграцию всех государственных услуг на 90 процентов к 2021-2024 гг. В настоящее время 539 видов услуг от 56 организаций полностью переведены в систему «E-Mongolia». Это уменьшит коррупцию и бюрократию на 30-40 процентов. Для этого правительство Монголии будет тесно и оперативно работать с парламентом, Антикоррупционным ведомством Монголии и с правоохранительными органами. Также разрабатывается закон для поддержки тех, кто предоставляет информацию. Это создаст благоприятную правовую среду для информаторов»,- сказал премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ.



Фото: montsame.mn Наша борьба с коррупцией направлена на уничтожение основ коррупции и бюрократии, которые способствуют ее распространению. Об этом заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на Национальном антикоррупционном форуме в Улан-Баторе, сообщает МОНЦАМЭ «Следовательно, будет усилена политика борьбы с коррупцией и бюрократией, а также будут введены правовые нормы, запрещающие должностным лицам, которые ранее получали судебный штраф за коррупционные преступления, работать в госучереждениях», - подчеркнул премьер-министр.Л.Оюун-Эрдэнэ, выступая на форуме, сказал: «Коррупция и бюрократия подрывают основные функции государства, которые должны служить гражданам, препятствуют экономическому обороту, отталкивают иностранные и внутренние инвестиции и снижают уровень доверия общественности к государству».Глава Антикоррупционного ведомства Монголии, верховный комиссар З.Дашдаваа отметил, что качество выявления и расследования коррупционных преступлений улучшилось, а общее количество расследованных дел увеличивается из года в год.Например, с 2007 по 2016 год в среднем ежегодно расследовалось около 200 дел, но за последние три года это число увеличилось в 6,5 раза, достигнув 1300. Количество судебных решений, вынесенных по коррупционным преступлениям и по возмещению ущерба, также резко изменились. В частности, в 2019 году было выплачено 11,3 миллиарда тугриков, в 2020 году - 35,6 миллиарда тугриков, а в 2021 году - 96,2 миллиарда тугриков.Однако международные и отечественные исследования показывают, что борьбу с коррупцией необходимо усилить. И для снижения коррупции необходимо активное участие, поддержка и сотрудничество граждан, правительства, частного сектора и других организаций.«Правительство стремится оцифровать все государственные услуги, чтобы Монголия стала «цифровой нацией». Центр электронных госуслуг «E-Mongolia» нацелен на интеграцию всех государственных услуг на 90 процентов к 2021-2024 гг. В настоящее время 539 видов услуг от 56 организаций полностью переведены в систему «E-Mongolia». Это уменьшит коррупцию и бюрократию на 30-40 процентов. Для этого правительство Монголии будет тесно и оперативно работать с парламентом, Антикоррупционным ведомством Монголии и с правоохранительными органами. Также разрабатывается закон для поддержки тех, кто предоставляет информацию. Это создаст благоприятную правовую среду для информаторов»,- сказал премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ.Фото: montsame.mn

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