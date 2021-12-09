В Бурятии дорожники запутали автомобилистов

На подъездах к однополосному мосту они установили один и тот же знак





В поселке Горхон дорожники с двух сторон однополосного моста поставили один и тот же знак «Преимущество встречного движения». Соответствующее фото появилось в паблике «Заиграево-инфо.24/7».





Автомобилисты недоумевают, кто теперь имеет преимущество при проезде через сооружение, и просят местных чиновников привести знаки в соответствие с ПДД.







Те заверили, что скоро все исправят.«Сегодня поехали в город. Купим знак и поменяем», - прокомментировала начальник районного МБУ «Инфраструктурный центр - служба зазчика» Елена Каштанова.Фото: «Заиграево-инфо.24/7»