Бурятия представила итоги первых трех лет в составе ДФО

Объемы федеральной поддержки экономики и социальной сферы республики - рекордны



В среду, 8 декабря, в Москве прошел итоговый онлайн-форум «ProДФО-2021». В его рамках прошло несколько дискуссий, одна из которых была посвящена социально-экономическому развитию Бурятии и Забайкальского края, сообщили в пресс-службе правительства республики. Итоги трех лет в составе ДФО представила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова на сессии «Три года в ДФО: Забайкальский край и Республика Бурятия – итоги, выводы, перспективы».



Президентская субсидия для Дальнего Востока



- Важный инструмент поддержки, который республика получила, вступив в ДФО - дальневосточная субсидия. 6,8 млрд. рублей – это тот объем средств, который был направлен на улучшение качества жизни населения. Благодаря этому, за три года в республике отремонтировано 66 учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты. В отдаленных селах республики построены спортивные площадки, центры культурного развития и дома культуры, офисы врача общей практики. Парк общественного транспорта Улан-Удэ пополнен 24 автобусами и 15 трамваями, ежегодно проводится капитальный ремонт трамвайных путей, - сообщила Екатерина Кочетова.



В рамках единой субсидии также стала возможной реализация инвестиционного проекта с привлечением внебюджетных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства. Так, до конца текущего года будет введен Центр ядерной медицины, где будут проводиться более 7 тысяч исследований в год. Центр сможет принимать пациентов со всего Дальнего Востока, при этом 5,5 тысяч пациентов услуги центра получат бесплатно.



Поддержка семей с детьми



Как отметила министр, благодаря мерам соцподдержки, реализуемым в ДФО, значительную поддержку получили семьи с детьми.

Практически в четыре раза увеличился объем социальных выплат семьям с детьми: с 2,1 млрд. рублей в 2017 году до 8,2 млрд. рублей в 2021 году, в том числе за счет дальневосточных выплат на 1,3 млрд. рублей. На сегодняшний день оказывается поддержка 170 тысячам семей с детьми и это больше на 70 тысяч семей, чем в 2017 году.



С начала действия дальневосточных выплат на поддержку семей с детьми направлено 6,4 млрд. рублей. Это:

- выплаты в связи рождением первого и второго ребенка. На сегодня получили практически 13 тысяч семей, в том числе региональный материнский капитал – 4 356 семей.

- ежемесячная выплата в размере 13,4 тыс. рублей в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. В текущем году такую поддержку получили более чем 11 тысяч семей. В результате доля рожденных третьих и последующих детей выросла на 6 % и на треть выросло количество многодетных семей - с 20 тыс. семей (в 2017 году) до 27 тысяч семей в текущем году.



Поддержку получили не только семьи с детьми, но и были решены многие проблемы в социальной сфере. Так, более чем в 4 раза увеличился объем федерального финансирования (2021 г. – 25 млрд. руб., 2018 – 5,5 млрд. руб.).



За три года (с 2019 по 01.10.2021 г.) республика получила 66,4 млрд. рублей. Такого количества федеральной помощи республика раньше получала только суммарно - за 10 лет.



Новые возможности для образования и развития



Бурятии удалось в 2,5 раза сократить очередь в детские сады. За последние 3 года построен 21 детский сад на 5 060 мест, кроме того, 1338 новых места создано в частных детских садах. В результате более 6 тысяч детей получили возможность посещать дошкольные учреждения. До конца текущего года готовятся к сдаче еще 5 садов на 1400 мест.

В 2 раза сократилось количество школ с трехсменным обучением: с 15 в 2019 году до 7 школ в 2021 году. За этот короткий период построено 15 школ общей мощностью более трех тысяч мест. Сегодня готовятся к сдаче еще две школы на 1375 мест.



В 2019 году в Бурятии запущен первый в дальневосточном округе детский технопарк «Кванториум», запущены еще 2 мобильных технопарка, открыты два IT-«куба» и Дома научной коллаборации. В этом году распахнул свои двери образовательный центр для одаренных детей «Асториум».



Это дало возможность практически 4 тысячам школьникам обучаться в сети на постоянной основе и развивать себя по инженерным направлениям, и увеличить охват детей дополнительным образованием.



Новое в здравоохранении



Три года в составе дальневосточного федерального округа принес много значимых перемен и в системе здравоохранения республики. Ранее такого финансирования единовременно медицинские организации Бурятии не получали. В этот период на развитие здравоохранения республики направлено более 6 млрд. рублей, что в 1,9 раза больше объема предшествующих трех лет.



В результате в республике появилось 50 новых объектов здравоохранения, в том числе такие крупные, как хирургический корпус Детской республиканской клинической больницы, Республиканский перинатальный центр, поликлиника онкологического диспансера, а еще 22 учреждения были капитально отремонтированы, закуплены 752 единицы медицинского оборудования и 182 автомобиля.



Благодаря этому, удалось увеличить продолжительность жизни: с 69,6 лет в 2016 году до 70,3 в 2020 году, более чем на 30 % снизить младенческую смертность: с 6,6 на 1000 родившихся живыми в 2016 году до 4,2 на 1000 родившихся живыми за 10 мес.2021 г.



Рекорды в спорте



Для жителей Бурятии за последние 3 года построили и отремонтировали 74 объекта спорта. Построены Региональный центр по стрельбе из лука, Центр гиревого спорта, у биатлонистов республики появился свой современный биатлонный комплекс, завершается строительство региональных центра единоборств и центра по хоккею, в районах создаются спортивные площадки и площадки ГТО. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась с 31,5 % в 2017 году до 46,1 % в 2021 году.



Инвестиции



Увеличение бюджетного финансирования повлияло на рост инвестиций в целом. В первый год нахождения республики в составе ДФО был зафиксирован рекордный как темп роста инвестиций - 143,5% к 2018 году, так и его объем - 72 млрд. руб. Суммарно за три года в экономику республики вложено 220 млрд. рублей, для сравнения, в 2016-2018 годы было 124 млрд. руб.



Применение «дальневосточных» механизмов дало новый импульс инвестиционным проектам.



- Это особенно важно для нас, ведь в точках реализации инвестиционных проектов часто отсутствуют дороги, линии электропередач. Вхождение в ДФО позволило нам оказывать дополнительные виды поддержки и сегодня мы уже видим первые результаты этих процессов - начата реализация крупного проекта по строительству Озерного горно-обогатительного комбината с объемом инвестиций 84,5 млрд. рублей без НДС. В ходе реализации проекта будет создано около 2 000 новых рабочих мест, - отметила Екатерина Кочетова.



В июне 2019 года в республике создана территория опережающего развития «Бурятия». В настоящее время 13 организаций стали резидентами с планируемым объёмом частных инвестиций более 12,6 млрд. руб. и созданием 1 700 новых рабочих мест. На сегодняшний день резидентами вложено 757,8 млн руб.



Фото: egov-buryatia.ru

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