09.12.2021
В Улан-Удэ для удобства горожан организован маршрут «Элеватор –Теплоприбор»

В Улан-Удэ для удобства горожан организован маршрут «Элеватор –Теплоприбор»

Также урегулирована работа Читинского переезда

С 26 ноября перекрыт сквозной проезд по улице 3-я Транспортная в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная в рамках производства работ по строительству транспортного перехода через р. Уда и Транссибирскую магистраль. Проезд будет закрыт на время строительства, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

В связи с этим для перевозки пассажиров организован маршрутный автобус от остановки «Элеватор» ул. Цивилева до остановки «Теплоприбор». 



Остановка маршрутных автобусов № 33 и №46 переносится на ул. Шаляпина в районе дома 5в - тупик.

Урегулирована работа железнодорожного переезда (Читинский переезд). Железнодорожный переезд в часы пик не будет перекрываться.

Фото: pixabay.com
город


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