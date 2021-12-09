В Улан-Удэ для удобства горожан организован маршрут «Элеватор –Теплоприбор»

Также урегулирована работа Читинского переезда



С 26 ноября перекрыт сквозной проезд по улице 3-я Транспортная в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная в рамках производства работ по строительству транспортного перехода через р. Уда и Транссибирскую магистраль. Проезд будет закрыт на время строительства, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



В связи с этим для перевозки пассажиров организован маршрутный автобус от остановки «Элеватор» ул. Цивилева до остановки «Теплоприбор».







Остановка маршрутных автобусов № 33 и №46 переносится на ул. Шаляпина в районе дома 5в - тупик.



Урегулирована работа железнодорожного переезда (Читинский переезд). Железнодорожный переезд в часы пик не будет перекрываться.



Фото: pixabay.com

С 26 ноября перекрыт сквозной проезд по улице 3-я Транспортная в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная в рамках производства работ по строительству транспортного перехода через р. Уда и Транссибирскую магистраль. Проезд будет закрыт на время строительства, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.В связи с этим для перевозки пассажиров организован маршрутный автобус от остановки «Элеватор» ул. Цивилева до остановки «Теплоприбор».Остановка маршрутных автобусов № 33 и №46 переносится на ул. Шаляпина в районе дома 5в - тупик.Урегулирована работа железнодорожного переезда (Читинский переезд). Железнодорожный переезд в часы пик не будет перекрываться.Фото: pixabay.com

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