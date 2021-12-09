В Улан-Удэ власти пытаются решить наступающий кризис частных детсадов

Комитет по образованию примет родителей, чьи дети посещают нелицензированные частные сады



В Улан-Удэ с 13 по 17 декабря Комитет по образованию примет родителей детей, посещающих частные нелицензированные дошкольные учреждения, сообщили в администрации столицы Бурятии.



В ходе встречи специалисты комитета будут уточнять очередность ребенка в муниципальные сады и вносить изменения желаемой даты зачисления на наступившую дату. До конца декабря 2021 года будет проведено комплектование в муниципальные сады на 646 вакантных мест. Детям в возрасте 5-7 лет будут предложены вакантные места в дошкольных группах при школах № 12, 52 (Мелькомбинат), школе № 18 (40 квартал).



Кроме того, в 2022 году начнут работу пять новых детских садов на 1400 мест в мкр Дивизионный, Забайкальский, по ул. Боевая, Лермонтова и Конечная.

Прием родителей будет проходить с 13 по 17 декабря с 9:00 до 16:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00 в каб. № 6, 7, 22. Предварительная запись по телефону: 21-68-09.



Сейчас Комитет по образованию занимается внесением изменений в проект порядка выделения субсидии по присмотру и уходу для приведения в соответствие с приложением №18 постановления правительства РБ от 06.02.2013 № 49. Новым документом вносятся требования к реализации образовательной программы и к организации услуги по присмотру и уходу. Проект нового порядка находится на согласовании.







Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ с 13 по 17 декабря Комитет по образованию примет родителей детей, посещающих частные нелицензированные дошкольные учреждения, сообщили в администрации столицы Бурятии.В ходе встречи специалисты комитета будут уточнять очередность ребенка в муниципальные сады и вносить изменения желаемой даты зачисления на наступившую дату. До конца декабря 2021 года будет проведено комплектование в муниципальные сады на 646 вакантных мест. Детям в возрасте 5-7 лет будут предложены вакантные места в дошкольных группах при школах № 12, 52 (Мелькомбинат), школе № 18 (40 квартал).Кроме того, в 2022 году начнут работу пять новых детских садов на 1400 мест в мкр Дивизионный, Забайкальский, по ул. Боевая, Лермонтова и Конечная.Прием родителей будет проходить с 13 по 17 декабря с 9:00 до 16:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00 в каб. № 6, 7, 22. Предварительная запись по телефону: 21-68-09.Сейчас Комитет по образованию занимается внесением изменений в проект порядка выделения субсидии по присмотру и уходу для приведения в соответствие с приложением №18 постановления правительства РБ от 06.02.2013 № 49. Новым документом вносятся требования к реализации образовательной программы и к организации услуги по присмотру и уходу. Проект нового порядка находится на согласовании. Как сообщал «Номер один» , тысячи маленьких улан-удэнцев могут лишиться своих мест в частных детских садах, не имеющих лицензий на право осуществления образовательной деятельности. Сами детские сады рискуют с 1 января 2022 года остаться без субсидий из республиканского бюджета, что для большинства из них равносильно закрытию. После появления информации об этом в инстапаблике «Весь Улан-Удэ», родители живут в тревоге и готовятся выразить «мирный протест». По приблизительным подсчетам, с проблемами столкнутся свыше 2000 улан-удэнских семей. Плюс - несколько сотен сотрудников частных детских садов, которые могут потерять работу.Фото: ulan-ude-info.ru

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