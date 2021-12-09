В Улан-Удэ депутату Горсовета поступило более 700 наказов избирателей

В центре внимания Анатолия Белоусова вопросы, также волнующие пожилых жителей округа



Депутату Горсовета Улан-Удэ Анатолию Белоусову за период его работы поступило более 500 письменных и 226 устных обращений от избирателей округа, директоров школ, заведующих детских садов с многочисленными проблемами и задачами.



В основном людей волнует оказание материальной помощи, выделение денежных средств творческим коллективам, вопросы по благоустройство детских площадок, проведение уличного освещения, обрезка деревьев, вопросы предоставления жилья, переселения из ветхого и аварийного жилья, обращения в сфере здравоохранения, трудоустройства, предоставления мест в дошкольных учреждениях, вопросы по образованию, по предоставлению социальных льгот и другие.



«За период депутатской деятельности мы выполнили большое количество наказов и получили немало добрых отзывов от жителей округа. Для меня очень важно чувствовать поддержку людей, сверять свою работу с их оценкой. Я всегда дорожу доверием своих избирателей. И мне очень приятно, что жители приходят ко мне с интересными предложениями, инициативами», - сказал Анатолий Белоусов.



Стоит отметить, что основные наказы депутат все же выполнил. Это, к примеру, устройство площадки для выгула собак по ул. Норильская, 4; устройство детской спортивной площадки по ул. Чаадаева, 3, Сосновая16, Сосновая 14, Юннатов 15, Целинная 10,, Семейная 10, Кедровая дом 16, Норильская , Высоцкого, МАОУ СОШ 13, Подлесная 164, Калужская 19, а также устройство туалета и выгребной ямы по ул. Целинная дом 38, ул. Юннатов дом 6 и устройство ограждения по ул. Целинная 4.



Также Анатолий Белоусов помог с освещением улицы Норильская, Аршанская, Семейная, Лысогорская, Щорса, Подлесная , Юннатов, Сибирская, Спортивная ,переулок Олимпийский.



Депутат выполнил наказы по строительству сетей водоснабжения и ПСД по ул. Дарвина, Абаканская, Семейная, Амагаева, Целинная, Юннатов, Малая, Ульянова, Астраханская, Курганская,, Короленко, Шевченко, Кедровая, более 300 домов частного сектора и 50 квартир (Орешково) ул. Кулундинская. Также помог в разработке ПСД на строительство сетей водоснабжения по ул. Лермонтова (94-130) и Вакарина (90-98,53,55).



В списке выполненных наказов установка автопавильона по ул. Норильская, 10 , ул. Гвардейская, напротив ул. Буйко, 2Б.



«Невозможно решить все проблемы в одночасье. Только ежедневная и кропотливая работа дает возможность шаг за шагом двигаться вперед», - отметил Анатолий Белоусов.



В центре внимания Анатолия Белоусова есть и вопросы, волнующие пожилых жителей округа. Для того чтобы поддержать представителей старшего поколения, делается многое: дополнительные средства выделены для оказания ветеранам и пожилым людям в период пандемии для оказания материальной помощи.



«Конечно, сделано не все, что хотелось, нерешенных проблем еще достаточно и есть над чем работать», - добавил Анатолий Белоусов.



К слову, депутат Улан-Удэнского городского совета поддерживает постоянную связь с избирателями своего округа. К нему можно обратиться лично (ул. Норильская дом 8 , каждую среду с 17.00 до 19.00); либо по телефону общественной приемной депутата - 89021683945; либо отправить свой вопрос на электронную почту

Депутату Горсовета Улан-Удэ Анатолию Белоусову за период его работы поступило более 500 письменных и 226 устных обращений от избирателей округа, директоров школ, заведующих детских садов с многочисленными проблемами и задачами.В основном людей волнует оказание материальной помощи, выделение денежных средств творческим коллективам, вопросы по благоустройство детских площадок, проведение уличного освещения, обрезка деревьев, вопросы предоставления жилья, переселения из ветхого и аварийного жилья, обращения в сфере здравоохранения, трудоустройства, предоставления мест в дошкольных учреждениях, вопросы по образованию, по предоставлению социальных льгот и другие.«За период депутатской деятельности мы выполнили большое количество наказов и получили немало добрых отзывов от жителей округа. Для меня очень важно чувствовать поддержку людей, сверять свою работу с их оценкой. Я всегда дорожу доверием своих избирателей. И мне очень приятно, что жители приходят ко мне с интересными предложениями, инициативами», - сказал Анатолий Белоусов.Стоит отметить, что основные наказы депутат все же выполнил. Это, к примеру, устройство площадки для выгула собак по ул. Норильская, 4; устройство детской спортивной площадки по ул. Чаадаева, 3, Сосновая16, Сосновая 14, Юннатов 15, Целинная 10,, Семейная 10, Кедровая дом 16, Норильская , Высоцкого, МАОУ СОШ 13, Подлесная 164, Калужская 19, а также устройство туалета и выгребной ямы по ул. Целинная дом 38, ул. Юннатов дом 6 и устройство ограждения по ул. Целинная 4.Также Анатолий Белоусов помог с освещением улицы Норильская, Аршанская, Семейная, Лысогорская, Щорса, Подлесная , Юннатов, Сибирская, Спортивная ,переулок Олимпийский.Депутат выполнил наказы по строительству сетей водоснабжения и ПСД по ул. Дарвина, Абаканская, Семейная, Амагаева, Целинная, Юннатов, Малая, Ульянова, Астраханская, Курганская,, Короленко, Шевченко, Кедровая, более 300 домов частного сектора и 50 квартир (Орешково) ул. Кулундинская. Также помог в разработке ПСД на строительство сетей водоснабжения по ул. Лермонтова (94-130) и Вакарина (90-98,53,55).В списке выполненных наказов установка автопавильона по ул. Норильская, 10 , ул. Гвардейская, напротив ул. Буйко, 2Б.«Невозможно решить все проблемы в одночасье. Только ежедневная и кропотливая работа дает возможность шаг за шагом двигаться вперед», - отметил Анатолий Белоусов.В центре внимания Анатолия Белоусова есть и вопросы, волнующие пожилых жителей округа. Для того чтобы поддержать представителей старшего поколения, делается многое: дополнительные средства выделены для оказания ветеранам и пожилым людям в период пандемии для оказания материальной помощи.«Конечно, сделано не все, что хотелось, нерешенных проблем еще достаточно и есть над чем работать», - добавил Анатолий Белоусов.К слову, депутат Улан-Удэнского городского совета поддерживает постоянную связь с избирателями своего округа. К нему можно обратиться лично (ул. Норильская дом 8 , каждую среду с 17.00 до 19.00); либо по телефону общественной приемной депутата - 89021683945; либо отправить свой вопрос на электронную почту brit-poseukova@mail.ru

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