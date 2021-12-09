В Бурятии тренеры ДЮСШ пострадали от перехода под крыло минспорта

Раньше они подчинялись минобразованию, где зарплаты педагогов выше







Вопрос о судьбе инструкторов, преподавателей и тренеров спортивных школ поднял на сегодняшнем заседании Совета Народного Хурала депутат Валерий Цыремпилов. По его словам, спортивные школы раньше были подведомственны министерству образования, но недавно произошел их перевод под крыло минспорта Бурятии. И теперь они жалуются на низкие стимулирующие выплаты. Вопрос был адресован министру спорта и молодежной политики Ивану Козыреву.

- У нас действительно в 2019 году ДЮСШ из сферы образования перешли в сферу спорта, - отвечал министр. - Субсидия, которая предоставлялись на выплату заработных плат для этих организаций, была в объеме 127 млн рублей. Она в этом же объеме перешла в наше ведомство, то есть уровень финансирования не снизился. На сегодняшний день объем составляет уже 132 млн рублей.Более того, по словам Ивана Козырева, финансирование растет – на будущий год запланированы средства уже в объеме 140 млн рублей. Возмущения же тренеров связаны с тем, что в образовании зарплаты растут быстрее.- Вопросы тренеров связаны с тем, что заработная плата педагогов дополнительного образования растет быстрее, чем их зарплаты. Здесь нами тоже работа проводится, подготовлены расчеты, в том числе по увеличению зарплаты тренеров, - говорил министр спорта.Также, по его словам, недавно был принят федеральный закон, по которому спортивные школы смогут получать лицензии на программы дополнительного образования, и таким образом тренеры снова попадут в категорию педагогов. В этом случае Бурятии потребуется порядка 400 миллионов, чтобы выплачивать им повышенные зарплаты.- На сегодняшний день средняя зарплата тренеров по республике составляет порядка 35 тысяч рублей. Индикатор по заработной плате педагогов дополнительного образования – порядка 48 тысяч рублей, - сообщил Иван Козырев.Фото: «Номер один»