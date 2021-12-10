В Бурятии «взошли» закопанные в землю миллионы на развитие агропрома

«Урожай» в виде финансовых нарушений собрала Счетная палата





Счетная палата Бурятии обнародовала результаты проверки целевого и эффективного использования государственных субсидий на возмещение части затрат по увеличению посевных площадей и закупки семян. Полученные данные свидетельствуют о массовых манипуляциях с отчетностью в сельском хозяйстве региона. Что осложняет ситуацию с «импортозамещением». Видимо, если подобная политика продолжится, то в Бурятию по-прежнему будет завозиться картошка из Египта, а редиска - из Израиля.

Практика «дутых» цифр в сельском хозяйстве Бурятии получает все большее распространение. Видимо, бурятские аграрии берут пример у старших товарищей из крупных сельскохозяйственных регионов страны. На днях руководитель Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил в средствах массовой информации о возможных масштабных приписках и «рисовании» данных по недавно собранному урожаю. В Бурятии действуют в похожем ключе, о чем говорится в аудиторском отчете об итогах проверки целевого и эффективного использования субсидий в АПК. Как выяснили проверяющие, за период 2017 - 2020 гг. объем предоставленных субсидий на приобретение семян зерновых и кормовых культур составил 47,7 млн рублей.Как известно, что посеешь, то пожнешь. И это условие было прописано в порядке предоставления субсидий предприятиям АПК, где субсидировались их затраты только на приобретение исключительно кондиционных семян первой и второй репродукции (высококлассных). Что, по замыслу чиновников, должно обеспечивать получателям субсидий высокие посевные показатели. Это хорошая всхожесть, энергия роста и т. д. Соответственно, получаемое зерно и овощи должны быть крупных размеров. Однако «мухлеж» заключался в том, что «в 2017 - 2020 гг. отмечались случаи предоставления для подтверждения соответствия условию выделения субсидий о качестве семян копий сертификатов соответствия. Оформленных ненадлежащим образом, в том числе с истекшим сроком действия».Иначе говоря, впаривалась «просрочка» - старые семена, под них получались деньги.«Ненадлежащее оформление сертификатов соответствия на семена создает риски субсидирования затрат на приобретение некачественных семян с низкими сортовыми и посевными свойствами, что может сказаться на урожайности засеваемых культур», - отмечается в отчете Счетной палаты.Также аудиторы обнаружили «случаи предоставления субсидий с оформленными платежными документами, не позволяющими однозначно отнести произведенные расходы получателей к субсидируемым расходам».Что дальше делали получатели с субсидированными семенами, не всегда было понятно. То ли посадили, то ли продали. В документах черт ногу сломит.«Выявлены случаи, допускающие возможность направления приобретенных семян не по назначению, что явилось следствием отсутствия требования в порядке предоставления субсидий об обязательном направлении семян исключительно на цели посева», - отмечают аудиторы.Не внушили доверия у Счетной палаты и субсидии на так называемые «чистые пары». Когда часть площадей резервировались для «отдыха», который гарантированно приводит к хорошим урожаям в будущем. А чтобы понять, какой именно участок отдыхает под паром, получатели господдержки обязаны были предоставить документ на землю. Однако и тут по факту не все оказалось гладко.«Обнаружены многочисленные нарушения положений Гражданского и Земельного кодексов РФ. Так, договоры аренды земли должны пройти обязательную процедуру государственной регистрации и поставлены на государственный кадастровый учет. В 2018 году 44% представленных договоров не соответствовали действующему законодательству, у 11 получателей представленные договоры аренды не содержат кадастровые номера, что приводит к затруднению при установлении точного местоположения и площади подготовленных чистых паров и посевных площадей», - пишут аудиторы.Порой можно было просто «нарисовать» дополнительную площадь и получить за нее деньги.«В некоторых случаях площадь земельных участков завышалась в десятки раз. Во многих случаях оформляли договоры аренды не только на срок менее одного года, но и без указания кадастровых номеров. Указанные факты не позволяют достоверно определить площади субсидируемых чистых паров», - говорится в отчете.Проверили в Счетной палате и эффективность выделения субсидий на возмещение части затрат на увеличение посевных площадей в 2017 - 2020 гг. Другими словами, чиновники предлагали сельхозпроизводителю сделку: увеличиваешь площади посева - даем деньги из бюджета. На это за три года бюджет выделил 21,8 млн рублей.Рассовывали деньги по карманам и тут. Не особо заморачиваясь документальным прикрытием.«Акты выполненных работ по увеличению посевных площадей, представлявшиеся в качестве подтверждения увеличения посевной площади и составляемые районными комиссиями, оформлялись формально, - отмечается в отчете. - Такие акты не содержали информации о сельскохозяйственных культурах, засеянных на приращенной посевной площади, и зачастую составлялись задним числом. После проведения уборочной кампании. Что не позволяет определить виды проведенных культуртехнических работ на залежных землях. Также акты не содержали кадастровые номера участков, а в некоторых случаях даже наименований местностей, на которых осуществлялось освоение залежных земель».Иначе говоря, просто с головы брались какие-то там «залежные земли» и по ним получали деньги. Приписки, видимо, удивили даже видавших виды аудиторов. Деньги сколачивали виртуозно - дважды за один участок.«Выявлен случай предоставления субсидии на увеличение посевной площади на участке, который уже введен в оборот годом ранее, - сетуют аудиторы. - А также случай предъявления к субсидированию одного и того же введенного в оборот земельного участка два года подряд.А что же контролеры в районах, куда они смотрели?«Районные комиссии, обследующие вводимые в оборот земельные участки, при обследовании участков в некоторых случаях были не способны определить реальность проводимых работ по вводу в оборот залежных земель. Поскольку акты не содержат критериев, по которым исследуемые участки признаются залежными, фотоматериалов, данных GPS-навигаторов, видов проведенных культуртехнических работ», - пишут в отчете аудиторы.Отмечается, что, по данным статистики, в 2017 - 2020 гг. наблюдается сокращение посевных площадей в товарном секторе хозяйств на 23,9 тыс. гектаров, или на 18,2%. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур снизились на 14 тыс. гектаров в 2020 году к 2016 году, или на 18,7%.«Рост финансирования субсидии на увеличение посевных площадей в рассматриваемый период не позволяет сохранить посевные площади, - к такому выводу пришли аудиторы СП РБ. - Наблюдается опережение выбывающих посевных площадей над вводимыми посевными площадями. Снижение посевных площадей в республике приводит к сокращению их доли в совокупной площади в РФ. Что, в свою очередь, по действующим методикам распределения федеральных субсидий может приводить к сокращению их объемов из федерального бюджета».К этому трудно что-то добавить. Пустили бы деньги в дело - бюджет РФ дал бы еще.А так одно расстройство. Только себе. Не людям.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»