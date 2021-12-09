В Улан-Удэ депутатов горсовета возмутила стоимость обрезки деревьев

На работу с одним высоким деревом уходит более 6 тысяч рублей



Сегодня в улан-удэнском горсовете прошло заседание Комитета городского хозяйства, транспорта и связи. На нем подняли ряд вопросов, среди которых большая часть касалась внесения изменений в различные положения ведомства. Однако последний вопрос повестки вызвал горячее обсуждение – он касался тарифов по обрезке зеленых насаждений в Улан-Удэ.



Так, согласно докладу «Городского лесничества», размер нормативов на подрезку деревьев более 5 метров составляет 5 тысяч 37 рублей при помощи арендованной автовышки, и 6 тысяч 74 рубля при помощи муниципальной автовышки. По их словам подрезка одного дерева в среднем занимает 2 часа 13 минут. Ведомство отметило, что в расчет нормативов по обрезке одного дерева входят затраты на оплату труда трех работников и начальника участка, а также начисления, расходы на необходимые материалы, в том на транспорт. Также попросили учесть рост цен на утилизацию деревьев, и необходимость отправлять сотрудников на переобучение. На сегодня в городе не хватает профессионалов по качественной обрезке.



«Все затраты рассчитаны исходя из фактических затрат 2020 года, и, соответственно, с индексом роста цен в 4%. Мы отмечаем, что в настоящее время возросли цены на смазочные материалы, а с 1 января 2021 года захоронение отходов стало стоить в 2.5 раза дороже. На основании выше изложенного нормативные затраты на 1 дерево составляет 6 тысяч 74 рубля», - рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.



После доклада многие депутаты отметили, что цены за обрубку у частных организаций почти в два раза ниже, чем в муниципальной. В противовес им было сказано, что в муниципальном предприятии работают более профессиональные работники и выполняют работу качественнее.



«У меня есть предложение – разработайте регламент. Если вы говорите, что у вас работают профессионалы, и деревья – это живой организм, который надо содержать, тогда позаботьтесь о регламенте работ, которому частники тоже должны подчиняться. Туда будет входить информация о том, чего они не могут делать, и что нарушают, вы должны нести контрольную функцию. Если уж, по вашим словам, они за свою цену делают неправильно, тогда давайте сначала разберемся, что именно они делают неправильно», - высказался и.о. председателя Горсовета Анатолий Белоусов.



Анатолий Белоусов посчитал, что необходимо сделать единый регламент для всех, как частных структур, так и муниципального учреждения. В него должны внести положения о сроках выполнения работ, величина кроны, ствола и так далее. По мнению депутата, это позволит перейти в единое правовое поле и единую конкурирующую среду. Также «Городское лесничество» попросили предоставить более подробный отчет о расходах, и решили пересмотреть этот вопрос позднее.



- Сегодня наше муниципальное бюджетное учреждение предоставило свою калькуляцию расчетов. Вызывает много вопросов их дороговизна и негибкость именно при омолаживающей подрезке деревьев. У нас очень дорогая транспортировка, утилизация на полигоне выросла в разы. Подрезку необходимо проводить на вышке, затем погрузку и утилизацию. Цена достаточно дорогая. В нашем городе есть школьные, дошкольные учреждения, которые все в тополях. Есть придомовые территории, учреждения и предприятия, а также магистральные дороги – город должен быть уютным и красивым. Порою выросшие деревья выглядят очень неприглядно, поэтому этот вопрос злободневный. Мы посчитали, что наш комбинат по благоустройству должен принять меры по гибкости своих расчетов. Деревья разные, те же тополя бывают и по 20-30 метров, а есть и другие деревья, которые меньше по объему. Естественно, на них затраты должны быть ниже, - подытожил зампредседателя Комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Владимир Тулонов.



фото: "Номер один"



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.