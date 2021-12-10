В Бурятии руководители бюджетных учреждений сдали недостоверные декларации

Нарушения выявила прокуратура



Прокуратура Бурятии проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции в Селенгинском районе.

«Выявлено, что 18 руководителей бюджетных учреждений района представили недостоверные сведения в декларациях о доходах, расходах и имуществе за 2020 год», - сообщили в надзорном ведомстве.



В связи с этим прокурор внес главе района представление, которое удовлетворено. 18 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.



Фото: «Номер один» «Выявлено, что 18 руководителей бюджетных учреждений района представили недостоверные сведения в декларациях о доходах, расходах и имуществе за 2020 год», - сообщили в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор внес главе района представление, которое удовлетворено. 18 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»

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