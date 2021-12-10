В Улан-Удэ на 200 тыс рублей оштрафован ТЦ «Народный»

В нем е соблюдались антиковидные профлактические мероприятия



Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел административный материал управления Роспотребнадзора по Бурятии в отношении ООО «Народный» ( ул. Корабельная, 32), сообщили в пресс-службе управления.



В ходе проверки установлено, что в данном торговом центре не соблюдались профилактические мероприятия: нарушен дезинфекционный режим, отсутствовал запас защитных масок для персонала, не в полном объеме проводились мероприятия по обеззараживанию воздуха.

Суд признал ООО «Народный» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс рублей.



Фото: egov-buryatia.ru







В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.