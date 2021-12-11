В Бурятии выданная чиновниками инвалиду-колясочнику квартира покрылась плесенью

Переселить в другое жилье мужчину вряд ли получится, так как в Тарбагатае нет «лишних» квартир



В конце минувшего лета инвалиду первой группы Владимиру Чебунину из села Тарбагатай дали квартиру по договору социального найма с дальнейшей приватизацией. Квартира долгожданная для Владимира – до переезда на ремонт нового помещения выделили сумму около 500 тыс. рублей. И в сентябре Владимир начал жить в уютной квартире со своей девушкой Анастасией. Однако счастье долго не продлилось.



Неприятный сюрприз



Спустя пару дней красивая «обертка» неожиданно спала – в только что отремонтированной квартире обои и потолок захватила плесень, батареи покрылись ржавчиной, выявились проблемы с сантехникой, вздулся линолеум и отклеились обои, а вишенкой на торте лопнуло окно. Такой поворот событий ввел в недоумение жильцов – Владимир и Анастасия зафиксировали на камеру происходящее и написали обращение главе сельского населения Анне Думновой. Не дождавшись от нее ответа, решились обратиться напрямую к главе республики Алексею Цыденову.



- Изначально мы обратились к главе Республики Бурятия через соцсети. Я описала ему всю проблему, после этого на следующий день приехала комиссия с подрядчиком, они все полностью зафиксировали. После обеда нам дали ответ, что нарушения отмечены, и подрядчик пообещал исправить все до 15 октября. Позднее ремонтники установили вытяжку и починили душ, но при этом он все равно протекал, не поставили дверь и не закрепили крышку от поддона душа. Через неделю приехали маляры, зашпаклевали все. В зале окно не поменяли во время ремонта, и все еще дует от него, вся краска вокруг обвалилась. Мы вызывали Роспотребнадзор, они выявили причину – оказалось, в выданной квартире влажность воздуха аж 110%, - рассказывает Анастасия.



При этом на вопрос: «Почему лопнуло окно?» жильцам дан простой ответ – окнам свойственно лопаться, якобы в этом нет ничего удивительного. Как отмечают жители, заходя в помещение, сразу чувствуется сильный запах сырости и подвала. Сам Владимир сообщает, что сырость и плесень в квартире стали причиной ухудшения здоровья: «У меня хроническое заболевание почек, конечно, все это очень сильно сказывается. Осложнений еще больше появилось, при такой влажности находиться – есть большая вероятность получить туберкулез. Я даже уже не знаю, чего хочу от этой квартиры, много нервов потрачено».



«Не было проблем»



На дворе декабрь, жильцы бьют тревогу с сентября. В свою очередь, глава сельского поселения Анна Думнова сообщает, что благоустроенная квартира, расположенная на первом этаже, «выдана со всеми необходимыми для проживания инвалида условиями» и внезапно «испортилась» уже после заселения жильцов.



- На момент ввода жилья в эксплуатации была создана комиссия, признавшая квартиру пригодной для проживания. Ввиду ненадлежащей эксплуатации жилого помещения квартира претерпела ряд изменений. Может быть, они не проветривали или вода стекала сильно. Квартира пришла в плохое состояние. Я не знаю, почему у них появилась влажность большая, но когда мы ее сдали в эксплуатацию, никакой влажности не было, - уверяет Анна Думнова.



Глава сельского поселения сообщила, что ею вместе с главой Тарбагатайского района Владимиром Смолиным квартира вновь осмотрена: «От чего треснуло стекло, мы тоже не знаем. С подрядчиком будем решать, что сделать дополнительно, может быть, установить вторую вытяжку». По словам Анны Думновой, ни в одной другой квартире влажности нет, но они сделают все возможное для комфорта Владимира Чебунина. Однако, как признается Думнова, переселить в другое жилье его вряд ли получится, так как в Тарбагатае нет «лишних» квартир.



- Не было проблем, они появились только после ремонта. Мы решим все, если же снова будет повышенная влажность, то я буду обращаться в республику, чтобы опять ставить Владимира на очередь. И ему могут дать квартиру в Улан-Удэ, но, к сожалению, он не хочет выезжать в черту города. Поэтому здесь решить проблему, чтобы я хорошую квартиру ему выдала, у меня нет жилого фонда в поселении. Ни маневренного, никакого. Есть только разбитые дома на земле, которые невозможно вообще отремонтировать, - добавляет Анна.



Нет жилья



Напомним, проблемы с жильем в Тарбагатайском районе существуют весьма давно, однако почему они не решаются – другой вопрос. Как сообщалось ранее, на территории республики после 2017 года признано аварийными и подлежащими сносу порядка 140 тыс. квадратных метров жилых помещений, и ежегодно количество жителей таких бараков неуклонно растет, однако на переселение денег нет. В этот список входит и другой дом в Тарбагатае.



«Номер один» не первый год освещает ситуацию с аварийным домом в селе по улице Гагарина, 1. Там сельчане забили тревогу еще в 2009 году, а официально статус аварийного жилья дом получил в 2017 году. Однако с тех пор ничего не изменилось, у администрации все еще нет доступных вариантов для расселения сельчан из ветхого жилья. Однажды администрация предложила жильцам дома переселиться в село Нижний Саянтуй по договору соцнайма. После изучения вопроса жильцы решили написать отказ – выяснилось, что по решению Верховного суда это жилье давно непригодно для проживания. Почему жителей уговаривали переселиться в другой ветхий дом - остается вопросом.



Что касается квартиры Владимира Чебунина, тоже непонятно, чем завершится история. С тех пор плесень в сырой квартире дополнили проблемы с канализацией, окнами, отклеившимися обоями и т. д. Вдобавок слова главы поселения идут вразрез со словами обратившихся жильцов. Как отмечает сестра инвалида-колясочника Виктория Гордеева, большинство недостатков обнаружили достаточно быстро – в первые недели проживания и сразу сообщили об этом во все ведомства. О чем свидетельствуют многочисленные обращения, предоставленные ими в редакцию. Поэтому непонятно, как вышел такой «сюрприз» с квартирой и почему местные власти уверяют, что до заселения жильцов якобы все было прекрасно. Недавно Владимир и вовсе решился обратиться в прокуратуру Тарбагатайского района. Мы будем следить за развитием событий.



Эржена Мансорунова, «Номер один».

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