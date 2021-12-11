Бизнесмены из Муйского района возмущены выросшими тарифами на ЖКХ

Жители недовольны слишком высокими тарифами за тепло, а также невыполнением инвестиционной программы



В редакцию «Номер один» обратились предприниматели из Муйского района: люди недовольны слишком высокими тарифами за тепло, а также невыполнением инвестиционной программы, ради которой они и установлены.



Скакнуло в два раза



Проблемы в сфере ЖКХ, а именно в теплоснабжении, для Муйского района стали уже традицией. В прошлом году наша газета рассказывала о том, что Муйский район толком не подготовился к зиме. Нарушения выявила прокуратура.



Ресурсоснабжающие организации – ООО «Икибзяк» и ООО «Тепловодокоммуникации-С», а также администрация Муйского района не провели планово-предупредительные ремонты котельных. Кроме того, не заменены сломавшиеся котлы, не проведен капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения поселков Таксимо и Северомуйск, рассказывали в надзорном ведомстве.



Такие известия приходили о северянах в августе. А в декабре 2020 года с наступлением морозов температура в квартирах жителей поселка Таксимо резко снизилась. Такая ситуация наблюдалась во всем населенном пункте – люди мерзли не только в своих домах, но и в больницах, школах, даже в торговом центре. В администрации Таксимо тогда пояснили, что причина холода в помещениях – неправильно настроенный котел.



Сейчас в Муйском районе поднялась новая волна возмущения. Люди, к счастью, не замерзают, но для некоторых групп местного населения тарифы стали непосильными. В том же, 2020 году со второго полугодия тариф на передачу тепловой энергии для прочих групп потребителей (то есть тех, пользуется услугами ЖКХ в нежилых помещениях) вырос с 2951 рубля сразу до 6064 рублей. Для населения тариф составил 3718 рублей. Естественно, повышение не осталось незамеченным, и местное бизнес-сообщество сразу на это отреагировало: начало писать жалобы во всевозможные инстанции.



Инвестпрограмма за чужой счет



Говоря о ЖКХ севера республики, нельзя обойти стороной проблему износа сетей. На севере сети изношены на 95%, и, как следствие, идут большие потери энергоносителей (до 30 - 50%). Действующие котельные возводились еще в период строительства БАМа. Эти котельные имеют избыточные мощности (то есть вырабатывают слишком много энергии, которую некому потреблять). Тепловые сети, в свою очередь, укладывались с применением неэффективных изоляционных материалов.



Кроме того, на севере Бурятии постоянно снижается полезный отпуск тепловой энергии (ее количество, предназначенное для отпуска потребителям), в том числе для населения. Тут все просто – чем больше людей покидает северные районы республики, тем больше тепловой энергии уходит впустую.



Выход из ситуации высокого уровня износа сетей простой – их замена или, как любят говорить энергетики, инвестиционная программа. Однако вопрос упирается в финансирование: за чей счет будет происходить обновление обветшалых труб. Обычно ресурсоснабжающие организации идут простым путем: закладывают затраты на реализацию инвестпрограммы в тариф, однако при этом тариф для населения не может увеличиваться более чем на 5%. Поскольку существенно повышать его нельзя, ресурсоснабжающая организация «Икибзяк» добилась выделения субсидий из республиканского бюджета.



В конце 2019 года Народный Хурал принял Закон «Об особенностях установления тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории города Северобайкальска, Северобайкальского, Муйского и Закаменского районов». Согласно этому закону, с июля 2020 года для населения перечисленных территорий начали применяться льготные тарифы по теплоснабжению. Выпадающие доходы, как мы уже отметили выше, компенсируются «Икибзяку» и другим ресурсоснабжающим организациям севера из республиканского бюджета.



Таким образом, простые жители северных районов смогли избежать удара по кошелькам, но защитить предпринимателей было некому. Таким образом, инвестиционную программу «Икибзяк» собрался выполнять в том числе за счет бизнеса, повысив тариф в два раза.



Программа минимум



Отметим, что, помимо средств на выполнение инвестпрограммы, заложенных в тариф, «Икибзяк» получал средства на подготовку к отопительному сезону. В конце 2019 года минстрой республики утвердил инвестиционную программу в сфере теплоснабжения «Инвестиционная программа по модернизации системы теплоснабжения поселка Таксимо Муйского района ООО «Икибзяк» на 2020 - 2023 гг.»



На четыре года выполнения инвестпрограммы из республиканского бюджета ООО «Икибзяку» должны были выделить 167,2 млн рублей. А ранее, в 2017 году, администрация Муйского района и ООО «Икибзяк» заключили инвестиционное соглашение, согласно которому «Икибзяк» обязался за свой счет обслуживать и модернизировать объекты теплоснабжения поселка: две дизельные котельные и пять водогрейных котлов.



Как уверяют нас предприниматели, реконструкции объектов, вверенных в пользование «Икибзяку», в Таксимо не наблюдается.



В 2020 году инвестирование собственных средств ООО «Икибзяк» в рамках реализации инвестиционной программы не производилось в связи с фактическим недополучением запланированной прибыли, сообщили «Номер один» в минстрое РБ.



Вместе с тем в министерстве строительства Бурятии отмечают, что ООО «Икибзяк» в рамках подготовки к отопительному сезону в 2020 году выполнил мероприятия на сумму более 13 млн рублей. В перечень мероприятий входило приобретение двух котлов в Северомуйскую котельную, двух дымососов в Северомуйск и одного дымососа в Таксимо, четырех насосов в Таксимо, шурующей планки, бункера топки, каретки, комплекта полумуфт, редуктора и электродвигателя в Северомуйск, а также насоса и компрессора в Таксимо. Изношенные сети, как мы видим, не менялись.



Слова муйских бизнесменов о том, что инвестиционная программа не выполняется, «Номер один» подтвердили в РСТ и прокуратуре Муйского района.



В 2020 году «Икибзяк» должен был выполнить различные мероприятия по модернизации инфраструктуры на 38,9 млн рублей. Но как мы уже указали выше, ничего не сделано.



Инвестиционная программа за 2020 год ООО «Икибзяк» не исполнена. В настоящее время РСТ проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Икибзяк», который будет завершен в середине декабря 2021 года, сообщили нам в Республиканской службе по тарифам.



Прокуратура Муйского района, в свою очередь, заявляет о том, что в РСТ направлена информация для исключения из необходимой валовой выручки предприятия необоснованных расходов в предстоящем регулируемом периоде, то есть теоретически тариф для бизнеса может снизиться.



Администрация Муйского района в ответ на жалобы предпринимателей о непомерно высоких тарифах ответила, что «в настоящее время на рассмотрении в правительстве РБ находится вопрос о снижении финансовой нагрузки на малые предприятия Муйского района». Такой ответ чиновники давали год назад. Тарифы за этот временной промежуток не изменились. Видимо, о снижении финансовой нагрузки бизнесменам придется забыть.



Лариса Ситник, «Номер один».

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