Общее число случаев COVID-19 в Бурятии превысило 72 тысячи

Суточный прирос новых случаев – 236, выздоровели за это время 318 человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 72 092. Это на 236 случаев больше, чем было в четверг. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (33 351). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 22 652 человека, за последние сутки – шесть человек (пятеро - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 188 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 13 707 человек.



В стационарах получают лечение 1 230 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 010. В отделениях реанимации находится 129 пациентов (из них старше 65 лет – 85), на ИВЛ –77 пациентов (из них старше 65 –54), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 64.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 910 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 538 коек: занято – 1 230, свободно – 308 коек. Занятость коечного фонда составляет 80%.



Всего выздоровели от коронавируса 65 687 (+318) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 5 123 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 7524 25 исследований.



Первым компонентом от коронавируса привито 457 386 человек. Завершили первичную вакцинацию 414 925 человек. Повторную вакцинацию начали 63 328 человек.



Фото: pixabay.com



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