Улан-Удэ стал первым крупным городом на пути конников, идущих из Якутии в Лондон

Мужчины преодолели уже более трех тысяч километров

Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев – путешественники из Якутии, поставившие себе необычную цель - добраться до Лондона на лошадях якутской породы. Недавно энтузиасты прибыли в Улан-Удэ, где встретились с Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым.Встреча путешественников с главой буддистов России состоялась 5 декабря.- Дорогие наши гости из Якутии. Они едут на якутских лошадях до Москвы. Эти герои с марта месяца проехали 4 тыс. километров, чтобы далее распространять славу и уникальную выносливость якутских лошадей, - написал на своей странице в Facebook Хамбо лама Дамба Аюшеев.Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев стартовали из местности Дьэкэй Оймяконского района, где находится российский полюс холода, в Европу. За два года мужчины намерены преодолеть 15 тыс. километров, намереваясь добраться до столицы Великобритании.Одна из целей поездки - показать выносливость якутской породы лошадей, способных преодолеть такое расстояние. Якутская лошадь отличается тем, что способна переносить морозы до минус 60 градусов. Это животное круглый год пасется на открытом пространстве и самостоятельно добывает пищу, выкапывая ее из-под снега.Мужчины преодолели уже более трех тысяч километров. Все свои путевые заметки Дугуйдан Винокуров и его зять Мичил Неустроев выкладывают на своей странице в соцсетях.Гости по традиции угостили Хамбо ламу Дамбу Аюшеева строганиной, встреча прошла в дружественной обстановке. Мнения гостей и Хамбо ламы по некоторым вопросам совпадали, сообщили в сангхе.На самом деле Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев путешествуют по Бурятии уже больше месяца. Границу республики они пересекли еще в конце октября. Первым населенным пунктом на их пути стал северный поселок Таксимо, где они организовали встречу с местными жителями на площади.- Люди интересуются, узнали о наших самых выносливых якутских лошадях. Нас тут встретили очень дружелюбно. Поддерживают, помогают, - написали путешественники на своей странице в Instagram. - Благодарны поселку Таксимо, местным жителям за поддержку, за интерес, за подмогу. Спасибо вам большое!Далее они добрались до Северомуйска, где им организовали экскурсию и показали местные достопримечательности.Дорога от северных районов далась путешественникам непросто.- Трасса, по которой мы шли, называется 110-й километр. Это зимник старой бамовской дороги, проходящий через байкальские хребты, с многочисленными маленькими и большими реками, как Баргузин, Светлая. Дорога идет по ущельям рек, по вершинам хребтов, гор. На нашем пути встречался гололед, лошади падали и был риск сорваться со скалы. Такие разные трудности встречаем в пути, но мы идем, спим в палатках, разжигаем костры, едим холодную пищу уже довольно давно, - описывали свои приключения Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев.В Курумкане путешественники восхитились красотами Баргузинской долины. Она пошла на пользу не только им, но и их верным друзьям – лошадям.- Баргузинская долина считается одним из живописнейших мест, и это чистая правда. Наши верные друзья Хаастаах, Хонор, Айан и Сунтар чувствуют себя отлично. Даем им отдохнуть, поесть, перевести дух. Мы чувствуем, что им это путешествие тоже нравится. Дышим свежим воздухом, поим в чистейших ручьях. Все экологически чистое.Еще одна культурная встреча состоялась в поселке Ярикта Баргузинского района.- Нас встретили с соблюдением бурятских традиций, с песнями приветствия, с дружественными теплыми объятиями жители поселка. Далее мы направились в Баргузинский дацан «Цогчен Дуган» - «Дворец богини Янжимы». Нас там встретил лама и рассказал об истории этой местности и самого дацана. Янжима - это священное место, где находится камень, на котором однажды увидели лик богини Янжимы. В этом месте обязательны обряды по поклонению богине, и, обойдя вокруг камня много раз, можно увидеть силуэт Янжимы. Кто-то видит, кому-то не удается. Мы с ребятами увидели. Потрясающей красоты дацан у подножия горы Уулзаха впечатлил нас живописностью самого места и историей.Открытием для якутских энтузиастов стал обряд у шаманов-кузнецов, во время которого они «стучали по очереди молотком по наковальне и обжигали языки о раскаленное железо».- Это обряд очищения, и к нему допускаются лишь мужчины, затем с тканевыми лентами (сэмэлгэ) проводится обряд подношения молоком и водкой. В это время каждый молится о благополучии своих родственников. Первая культурная традиционная встреча на бурятской земле нас впечатлила, и мы еще раз убедились, что наш мир многообразен и тем прекрасен. И как важно сохранять традиции, передавать их из поколения в поколение, с уважением относиться к традициям других народов. Каждый человек - это целая вселенная, со своими знаниями и представлениями при взаимодействии с окружающим миром».К берегам Байкала путешественники вышли только неделю назад. Преодолев Баргузинский район, они дошли до Прибайкальского, остановившись в поселке Турка.- Дыхание Байкала, конечно, уже зимнее, сильное. Сегодня вот по нашей традиции испекли оладьи для обряда кормления духа Байкала, - написали они в своем Instagram. - По дороге из Усть-Баргузина нас догнали ребята и подарили четыре спальных мешка из верблюжьей шерсти. Как раз, когда ночуем в палатках, очень помогут. Спасибо всем за поддержку. Мы продолжаем путь!Что касается Улан-Удэ, то, по словам путешественников, он встретил их «очень тепло и гостеприимно».- Якутские лошади показывают и доказывают свое гордое звание самых выносливых лошадей в мире. Махтал! Впереди нас ждут просторы Тывы, Горного Алтая, Барнаула и Москва, где мы примем участие на юбилейном Ыhыах, посвященном 100-летию ЯАССР!Несмотря на то, что Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев преодолели огромное расстояние и очень непростой путь, их энтузиазм не иссякает, как и бесконечный оптимизм. Надеемся, Байкал достаточно зарядил их энергией, чтобы продолжить путешествие и сохранить силу духа. Впрочем, и так присутствующая в них в невероятном количестве.Валентин Соколов, «Номер один».