В торговые центры пускают всех?

В ТРЦ резко снизилась интенсивность проверок на входах, что повлекло увеличение покупательского трафика



А сами проверки QR-кодов проводятся все более поверхностно.



«Маяк» снова «светит»



Смена тактики крупных торговых заведений, лишенных после ограничений как минимум 50% потока покупателей без QR-кодов, ярко проявилась на примере работы улан-удэнского ТЦ «Глобус» на проспекте Автомобилистов. О нем «Номер один» ранее сообщал в материале «QR-код замедленного действия», в котором отмечалось, что руководство заведения жестко перекрыло многим покупателям путь к расположенному там продовольственному дискаунтеру «Маяк».



Напомним, что ограничение доступа «некьюаризированных» граждан к продовольствию неправомерно, однако руководство «Глобуса», у кого «Маяк» арендует площади, объяснило блокировку супермаркета тем, что им сложно пускать одних граждан в магазин и отсекать других и поэтому они поставили «блок-пост» на центральном входе.



Это вызвало бурю негодования у покупателей, многие из которых приехали в «Маяк» закупиться дешевыми продуктами из районов. Сам же дискаунтер опустел.



С черного входа



Но в конце ноября в «Глобусе» либерализовали порядки. В этом смог убедиться и корреспондент «Номер один», обнаружив в сторонке от входа скучающего охранника, старавшегося не смотреть в сторону покупателей. Не говоря уже о сканировании QR-кодов и проверке паспортов. Причем он же две недели назад грудью стоял на защите санитарно-эпидемиологического благополучия «Глобуса», жестко разворачивая покупателей без QR-кодов.



Как сообщил информированный источник, столь разительная метаморфоза вызвана всего одним звонком в Бурятию «высокопоставленного федерального чиновника из ДФО», предложившего местным товарищам не заниматься самодеятельностью.



На него, в свою очередь, якобы вышли братья Сергей и Андрей Шнайдеры, владельцы международной торговой сети «Светофор» и «Маяк». Последние якобы пожаловались на то, что в Бурятии имеются перегибы с доступом населения к продмагам, и попросили поправить местных товарищей. В результате устного указания ситуация поменялась, охрана на входе стала незаметной, а в «Маяке» снова появились очереди к кассам.



В минпромторге РБ (куратор бизнеса) сообщили, что в «ТЦ «Глобус» на прошлой неделе проводился эксперимент по открытию другого входа в супермаркет «Маяк», но покупателям было неудобно, и они шли через основной вход ТЦ». Но на этой неделе в «Глобусе» должны вернуться к проверкам QR-кодов на центральном входе. А работа мобильных групп продолжится. Подобная версия кажется слишком вычурной: проще принять за основу версию телефонного звонка.



Караул устал



Между тем и другие ТРЦ Улан-Удэ, похоже, устали бороться с покупателями, резко снизив объем проверок покупателей. В некоторых из них на входах по-прежнему стоят охранники и требуют наличия QR-кодов. Но есть нюанс - паспорта спрашивают не у всех.



Проверка только наличия QR-кодов, в свою очередь, открывает возможность подмены и прохода в ТРЦ людей с «левыми» кодами, просто скачанными на телефон. Аналогичная ситуация сложилась и в крупных федеральных сетях. При этом в минувшие выходные число покупателей несколько выросло.



- Наши ритейлеры быстро прошли все стадии принятия трагической для них ситуации и поняли, что при продолжении прежней политики им придет конец, - убежден улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Дело в том, что они уже научились работать при прежних ограничениях, когда локдауны длились неделю-другую. Но сегодня есть понимание, что ничего не меняется с точки зрения постоянных сезонных вспышек ОРВИ и этот ужас будет длиться очень долго. А к этому они оказались абсолютно не готовы.



Поэтому, по мнению экономиста, не случайно мы наблюдаем «повсеместный саботаж и сопротивление всех участников товарно-денежных отношений». Тем более что за месяц действия QR-кодов они, как ожидалось, отнюдь не снизили распространения COVID-19, но больно ударили по бизнесу. Так что пока жесткость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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