Скульптор из Бурятии создает памятники в разных городах страны

Андрей Мурзин мечтает о том, чтобы создать большой – пяти-шестиметровый памятник, который станет символом какого-нибудь города

Андрей Мурзин родом из Новоильинска Заиграевского района. Однако о 38-летнем скульпторе в СМИ пишут как о художнике из Красноярского края. Уехав на учебу в чужие края, Андрей решил остаться в Красноярске, решив, что там для него откроется больше перспектив. Сейчас заказы на создание памятников приходят к талантливому мастеру со всей страны.Одной из своих первых достойных авторских работ Андрей называет бронзовую скульптуру под названием «Нежность» возле роддома в городе Абакан.Добродушная кошка с котенком и бабочкой символизирует материнские чувства. Мастер сначала выиграл конкурс, а затем и сам воплотил в жизнь задумку в 2011 году. Тогда об Андрее впервые заговорили в СМИ. Однако и до этого момента художник творил. Правда, в тени другого мастера.- Скульптуры были, но не под моим именем. Я работал вместе с другим скульптором, моим преподавателем, как подмастерье, хотя на самом деле лепил сам, - рассказывает Андрей.Долгое время скромный ученик так и творил в тени другого мастера, но постепенно уходил в самостоятельное плавание. С 2016 года он, наконец, начал работать на самого себя и творить в одиночку. А его работы становились визитной карточкой успешного мастера. Заявок было все больше. Скульптуры Мурзина стоят в Кемеровской, Иркутской областях, в Республике Хакасия, городе Красноярск и других.Одна из последних работ – памятник Антону Чехову в Иркутске.- Этот памятник относится к городской скульптуре, он вообще без постамента. Чехов стоит прямо на тротуаре, словно гуляет по скверу вместе с горожанами, - поясняет художник.В случае с Чеховым к Мурзину обратились уже с готовой концепцией: было прописано, в какой позе должен быть писатель, что он держит в руках, выражение лица. Художник просто воспроизвел желаемое. Хотя даже в таких случаях мастер все равно добавляет в монумент «свое внутреннее одухотворение».Многие работы художника становятся местной достопримечательностью, рядом с которой не только можно сделать отменные снимки, но и загадать желание.- Была задача - Чехова не возвеличить, а, наоборот, внедрить в городскую среду. Чтобы с ним могли сфотографироваться, надеть на него что-то. Скоро, наверное, люди, по обычаю, и ему натрут что-нибудь. Например, в Абакане я недавно установил скульптуру, там горожане трут «на счастье» носик бронзовому коту - он у него уже весь натертый, - улыбается скульптор.Та самая скульптура, так полюбившаяся горожанам, изображает толстого добродушного кота, сидящего с удочкой в предвкушении большого улова. К слову, это не единственная скульптура животного в исполнении Андрея. Есть еще коты, нагло ворующие сосиски, котенок Гав из одноименного мультфильма и множество других милых животных, вызывающих умиление у зрителей и даже желание потискать бронзовых зверей.«Какой милый кысь. Прям добряк. Хочется мять и гладить его», «Кот в мечтах, в предвкушении: «вот наловлю полное ведро рыбки», «всякий может мять пластилин, но только единицы – его оживить. Почаще выкладывай свои работы», - пишут в комментариях к фото на странице Андрея в Instagram.Андрей не отрицает, что и сам любит как кошек, так и собак.- У меня есть кошка. Я назвал ее Принцесса и сейчас уже пожалел об этом. Она стала и правда вести себя словно избалованная принцесса. Есть и собака, уличная, я живу в частном доме, - говорит мастер.Кстати, свой дом Андрей проектировал сам. Вместе с жилой зоной в доме есть большая мастерская, где творит художник. Пока Андрей живет в своем большом доме один, но, по его словам, привидений не боится. Хотя и верит существование потустороннего мира.Так, к мастеру нередко обращаются люди, потерявшие своих близких. Они хотят увековечить образ мужа, сына или друга в виде надгробного памятника. Иногда это бюст, а порой и бронзовая фигура в полный рост усопшего.По словам Андрея, он ощущает энергетику ушедшего в мир иной человека.- Есть такое, что ты словно вытягиваешь его, выходишь с ним на контакт, чтобы памятник получился. И многое зависит от того, каким был человек, которого лепишь. У меня есть даже свой «барометр». Людей, у кого была положительная энергетика, легче лепить, они хорошо и быстро получаются. Но помню, как лепил одного умершего молодого человека. Не получается и все! Я три раза брал кувалду, разбивал ему лицо, делал заново. Потом узнал, что он сидел в тюрьме, кого-то убил, злоупотреблял наркотиками, из-за чего и умер. Его было сложно лепить - тяжелая энергетика. Но все-таки получилось. Когда мать увидела скульптуру, то даже присела на стул от неожиданности, сказав, что похож очень сильно, - вспоминает мастер.К слову, заказать бюст или скульптуру во весь рост - дорогое удовольствие. Например, бюст из бронзы может обойтись от 350 до 600 тыс. рублей. В полный рост – еще дороже. Но заказчики есть - это либо просто богатые люди, либо не менее богатые друзья усопшего из преступного мира. Особенно часто устанавливают памятники армяне.Обеспеченные люди могут себе позволить отлить в бронзе и любимых домашних питомцев.- Последний такой заказ был от семьи пожилых людей, их дети взрослые уже, все разъехались. А английский бульдог был для них как член семьи. Заказчики рассказывали о том, что у бульдога была личная машина, на которой его возили, свое кресло и DVD-плеер с дисками – пес очень любил смотреть «Том и Джерри». Они даже плакали, рассказывая о нем.Фигурки любимых животных, как правило, безутешные хозяева устанавливают во дворе частного дома.Мама Андрея – преподаватель начальных классов, отец – водитель. Когда будущему скульптору впервые дали в руки пластилин, мальчику очень понравилось с ним играть. Родители поддерживали мальчика, занимаясь лепкой вместе с сыном. И по сей день процесс превращения бесформенного куска глины в нечто живое остался для Андрея волшебством и самым любимым делом.- Мне понравилось, что я сам могу слепить любую игру для себя. Кстати, в интервью у Виктора Цоя спросили, какая у него любимая игрушка, и он ответил: «Пластилин». На вопрос, что из него можно слепить, Цой ответил: «Все». Кстати, он тоже был художником сначала, - говорит Андрей.В перерыве между заказами мастер любит творить для себя. В планах - выйти на галереи, устраивать личные выставки.- Мне нравится лепить свои фантазийные штуки. Уже есть бык крылатый, например. Я вдохновляюсь нашими славянскими мифами, греческими и ведическими персонажами.Скульптор мечтает о том, чтобы создать большой – пяти-шестиметровый памятник, который станет символом какого-нибудь города.- Я хочу создать памятник достойному человеку. Или образ, олицетворяющий доброту, любовь. Быть может, ангела. Чтобы эта скульптура стала символом города, ведь в каждом наверняка есть такой.Если такой заказ поступит из родной Бурятии, Андрей Мурзин будет только рад.Василиса Шишкина, «Номер один».