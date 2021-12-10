Жестоко истерзанную собаками Татьяну Лоскутникову выписали из больницы

Декабрь и январь девушка отдохнет от операций и проведет время со своей семьей



Татьяну Лоскутникову, которая почти год назад пострадала от нападения бродячих псов, выписали из больницы на месяц, немного передохнуть от операций. Об этом в Instagram написали родственники девушки:



"Танюшу пока выписали. До конца января дали передышку и время, чтобы побыть в кругу родных и друзей! Операции продолжатся в следующем году. Ювелирная хирургическая работа проведена за год, конечно. Не устаем благодарить каждого, кто помогает, лечит тело и душу, сопереживает, думает о здоровье Танечки!", - написали родные.



Напомним, свора безнадзорных собак в микрорайоне Забайкальский сильно изувечила 20-летнюю Татьяну Лоскутникову недалеко от ее дома. В крайне тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Спустя некоторое время врачи приняли решение направить пострадавшую в московскую клинику. Сейчас Татьяна Лоскутникова проходит сложное лечение в клинике имени Сеченова. Врачи буквально по крупицам собирают лицо девушки.



В июле ей провели



Фото: с личной страницы Татьяны в Instagram

Татьяну Лоскутникову, которая почти год назад пострадала от нападения бродячих псов, выписали из больницы на месяц, немного передохнуть от операций. Об этом в Instagram написали родственники девушки:"Танюшу пока выписали. До конца января дали передышку и время, чтобы побыть в кругу родных и друзей! Операции продолжатся в следующем году. Ювелирная хирургическая работа проведена за год, конечно. Не устаем благодарить каждого, кто помогает, лечит тело и душу, сопереживает, думает о здоровье Танечки!", - написали родные.Напомним, свора безнадзорных собак в микрорайоне Забайкальский сильно изувечила 20-летнюю Татьяну Лоскутникову недалеко от ее дома. В крайне тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Спустя некоторое время врачи приняли решение направить пострадавшую в московскую клинику. Сейчас Татьяна Лоскутникова проходит сложное лечение в клинике имени Сеченова. Врачи буквально по крупицам собирают лицо девушки.В июле ей провели операцию на левом глазу. В августе девушку выписали из больницы на время отпуска лечащего врача. Осенью она снова вернулась к лечению.Фото: с личной страницы Татьяны в Instagram

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