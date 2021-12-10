Министр здравоохранения Бурятии побывала в вытрезвителе

Учреждение произвело хорошее впечатление на Евгению Лудупову





9 декабря министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова посетила открывшийся в Улан-Удэ вытрезвитель. Она ознакомилась с условиями пребывания граждан, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также проверила регламент их поступления.

Как сообщили в Минздраве Бурятии, в вытрезвителе 15 коек, женская и мужская комнаты отдыха, в каждой из них санузел, оборудованы душевые, комната для персонала – руководителя отдела, медицинских сестер, охраны, социального работника.





- Граждане будут доставляться полицией либо медицинскими работниками, обязательно ведение документации о поступлении человека в отдел. При поступлении описываются личные вещи каждого, - рассказал заместитель главврача по медицинской части Республиканского наркологического диспансера Саян Дамдинов.





При поступлении в отдел человек будет осмотрен, при наличии необходимости неотложной медицинской помощи его доставят в больницу.





- Открытие вытрезвителя важно, если человек попал в трудную жизненную ситуацию, государство должно помочь, чтобы не было тяжелых последствий для здоровья, - подчеркнула Евгения Лудупова.



