Министр здравоохранения Бурятии побывала в вытрезвителе

Учреждение произвело хорошее впечатление на Евгению Лудупову
9 декабря министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова посетила открывшийся в Улан-Удэ вытрезвитель. Она ознакомилась с условиями пребывания граждан, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также проверила регламент их поступления.
Как сообщили в Минздраве Бурятии, в вытрезвителе 15 коек, женская и мужская комнаты отдыха, в каждой из них санузел, оборудованы душевые, комната для персонала – руководителя отдела, медицинских сестер, охраны, социального работника.
- Граждане будут доставляться полицией либо медицинскими работниками, обязательно ведение документации о поступлении человека в отдел. При поступлении описываются личные вещи каждого, - рассказал заместитель главврача по медицинской части Республиканского наркологического диспансера Саян Дамдинов.
При поступлении в отдел человек будет осмотрен, при наличии необходимости неотложной медицинской помощи его доставят в больницу.
- Открытие вытрезвителя важно, если человек попал в трудную жизненную ситуацию, государство должно помочь, чтобы не было тяжелых последствий для здоровья, - подчеркнула Евгения Лудупова.
Напомним, вытрезвитель открылся в цокольном этаже дома по ул. Ключевская, 31, аккурат напротив детского сада «Колокольчик». Это вызвало недовольство многих горожан.
Фото: Минздрав Бурятии
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