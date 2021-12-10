QR-код у Деда Мороза будет проверять каждый третий родитель

Протесты против «чипизации» и «кодизации» россияне оставляют у порога дома



Спрос на Дедов Морозов и в этом году будет низким. Каждый третий родитель проверит QR-код у Деда Мороза и Снегурочки, которые придут поздравить их ребенка с Новым годом. Причем, некоторые намерены проконтролировать и ПЦР-тест на коронавирус, сообщает результаты своего опроса сервис



В этом году Деда Мороза и Снегурочку собираются позвать в гости 13% родителей. «Очень хочется создать атмосферу чуда, ведь детство так быстро проходит!», — комментируют опрошенные. Каждый третий (33%) отказался от этой идеи из-за пандемии COVID-19, а 35% намерены справиться с созданием новогоднего настроения у детей своими силами — Деда Мороза сыграет кто-то из родственников или гостей. Пока не определились 19%.



По сравнению с декабрем 2020-го, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, россияне стали чуть смелее приглашать аниматоров на Новый год: тех, кто собирается позвать Деда Мороза, стало на 2% больше.



Каждый третий россиянин, планирующий пригласить аниматоров на праздник к детям, собирается проверить у Деда Мороза и Снегурочки QR-коды (34%). При этом 28% проконтролируют только наличие электронного сертификата, а 6% — попросят еще и предоставить свежий ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие опасного заболевания. Большинство же родителей не планирует проверять QR-коды у Деда Мороза и Снегурочки (60%).



Результаты опроса крайне любопытны с точки зрения



В этом случае люди хотят требовать у аниматоров QR-коды и ПЦР-тесты. И даже - в принципе не желают принимать аниматоров, лишая работы тот самый малый бизнес. А заодно отказывают своим детям в новогодней сказке, несмотря на то, что их чада имеют на нее права. Вот и все нужно знать о двойных стандартах. И вовсе не Госдепа США, а вполне своих домашних.



Фото:pixabay.com Спрос на Дедов Морозов и в этом году будет низким. Каждый третий родитель проверит QR-код у Деда Мороза и Снегурочки, которые придут поздравить их ребенка с Новым годом. Причем, некоторые намерены проконтролировать и ПЦР-тест на коронавирус, сообщает результаты своего опроса сервис SuperJob . В опросе приняли участие 1000 родителей детей в возрасте от 4 до 10 лет, в чьих семьях есть традиция приглашения Деда Мороза.В этом году Деда Мороза и Снегурочку собираются позвать в гости 13% родителей. «Очень хочется создать атмосферу чуда, ведь детство так быстро проходит!», — комментируют опрошенные. Каждый третий (33%) отказался от этой идеи из-за пандемии COVID-19, а 35% намерены справиться с созданием новогоднего настроения у детей своими силами — Деда Мороза сыграет кто-то из родственников или гостей. Пока не определились 19%.По сравнению с декабрем 2020-го, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, россияне стали чуть смелее приглашать аниматоров на Новый год: тех, кто собирается позвать Деда Мороза, стало на 2% больше.Каждый третий россиянин, планирующий пригласить аниматоров на праздник к детям, собирается проверить у Деда Мороза и Снегурочки QR-коды (34%). При этом 28% проконтролируют только наличие электронного сертификата, а 6% — попросят еще и предоставить свежий ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие опасного заболевания. Большинство же родителей не планирует проверять QR-коды у Деда Мороза и Снегурочки (60%).Результаты опроса крайне любопытны с точки зрения волны протестов против введения QR-кодов . Обвинения в адрес властей, пытающихся оградить население от коронавируса всеми мерами профилактики, варьируются от воплей о якобы попытках «чипизации людей» до традиционного кликушества о нарушениях прав и свобод человека, ну, и подрыва малого бизнеса. Однако, как только проблема доходит до порога собственной квартиры или дома, картина заметно меняется.В этом случае люди хотят требовать у аниматоров QR-коды и ПЦР-тесты. И даже - в принципе не желают принимать аниматоров, лишая работы тот самый малый бизнес. А заодно отказывают своим детям в новогодней сказке, несмотря на то, что их чада имеют на нее права. Вот и все нужно знать о двойных стандартах. И вовсе не Госдепа США, а вполне своих домашних.Фото:pixabay.com

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