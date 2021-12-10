В Бурятии начали сокращать дефицит учителей в школах

Для закрытия вакансий ежегодно будут набирать студентов-целевиков по педагогическим специальностям



Бурятский государственный университет откроет 50 целевых мест для набора студентов по педагогическим специальностям. Обучение для будущих педагогов будет бесплатным, также им планируется выделять ежемесячные стипендии в размере 3 тыс рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Опыт подобных целевых наборов с БГУ у нас уже есть. Первым подобным целевым набором у нас стали преподаватели бурятского языка, практика показала, что такой подход в части кадровой политики успешен. Сегодня на нас лежит обязательство не только строить новые школы, но и обеспечивать их высококвалифицированными, подготовленными кадрами», - отметил первый заместитель председателя правительства республики Всеволод Мухин.



В 2021 году в БГУ за счет республиканских средств на педагогических специальностях обучаются 17 студентов. С 2022 года панируется направлять на целевое обучение ежегодно по 50 выпускников школ. На 2022 год из республиканского бюджета на создание дополнительных бюджетных мест планируется выделить 6,4 млн рублей, для выплаты ежемесячного материального поощрения студентов-целевиков планируется выделить субсидию в размере 600 тыс рублей.



«В школах республики сейчас 376 вакансий педагогов. Кадровые потребности решаем через целевой приём на педагогические специальности в БГУ и педколледже, а также через профессиональную переподготовку педагогов на базе БРИОП и БГУ. С 2022 года планируем ежегодно по 50 выпускников школ направлять на обучение по целевым договорам за счет республиканских средств. Для укомплектования школ кадрами впервые в 2020 году по федеральной программе «Земский учитель» 30 учителей начали работать в школах сельской местности. В 2021 году трудоустроено 27 педагогов, в следующем году Бурятии одобрили еще 24 вакансии по госпрограмме», - рассказал врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.



Таким образом, начиная с 2026, 2027 годов и далее ежегодно общеобразовательные организации республики будут пополняться 50 молодыми учителями по востребованным специальностям.



Правительство Бурятии на ближайшую сессию Народного Хурала, где будет рассматриваться во втором чтении бюджет республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, внесет законопроект, предусматривающий дополнительное выделение субсидии в размере 41,8 млн рублей муниципальным образованиям на увеличение штатных единиц обслуживающего персонала в школах республики. В следующем году в образовательных учреждениях планируется добор водителей школьных автобусов, поваров, технического персонала, дворников, вахтеров. Общая сумма расходов в виде помощи местным бюджетам в 2022 году составит 2091,1 млн рублей.



Фото: egov-buryatia.ru



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