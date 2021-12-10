В Бурятии совершил аварийную посадку частный вертолет

Инцидент произошел в районе Выдрино, пилот находится в медучреждении



В Бурятии сегодня в 11:06 (мест) от оперативного дежурного ФКУ «Сибирский АПСЦ» поступила информация о том, что сработал аварийный сигнал частного семиместного вертолета IAR 316B в районе поселка Выдрино Кабанского района.



Вертолет совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо. На борту находился один член экипажа. В настоящее время он находится в медицинском учреждении в Выдрино, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Информация уточняется.



Фото: pixabay.com



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