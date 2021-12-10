Ученые из Питера смоделировали перевод Левого берега на электроотопление

В результате атмосферный воздух станет намного чище

Питерские ученые смоделировали перевод Левобережной части Улан-Удэнской агломерации на электроотопление. В результате атмосферный воздух станет намного чище, предельно допустимая концентрация по бензапирену снизится до 0,25 пунктов – такие результаты дало моделирование ситуации, сообщает проектно-аналитический комитет администрации г. Улан-Удэ.Санкт-петербургский институт прикладной экологии и гигиены представил правительству Бурятии доклад по сводным расчётам загрязнения атмосферы Улан-Удэ в 2021 году. До этого такая работа выполнялась в далеком 2013 году.В качестве прогнозной аналитики, ученые из Санкт-Петербурга рассчитали модель, в которой 11 тысяч домов в мкрн Солдатский, Тулунжа, Исток в Советском районе, 16 тысяч домов в мкрн Поселье, Сужа, Сотниково в Иволгинском районе переводятся на электроотопление.В результате атмосферный воздух станет намного чище, предельно допустимая концентрация по бензапирену снизится до 0,25 пунктов. На иллюстрации видно, как тревожные розово-красные концентрации бензапирена после исключения источников дыма преображаются в благоприятные зеленые зоны.Следует отметить, что результат перевода на центральное отопление – на газ, центральное тепло, электроотопление одинаков, так как исключается влияние автономных источников теплоснабжения на атмосферу. Но вариант с электроотоплением дешевле в 20 раз – 5,1 млрд рублей. Газификация обойдется, как минимум, в 100 млрд рублей, перевод на центральное тепло в 116 млрд рублей.Моделирование выполнено Институтом прикладной экологии и гигиены (г. Санкт-Петербург) по программному комплексу «Эколог-город» 4.60 компании «Интеграл». Комплекс разработан на основе «Методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденных приказом Минприроды России №273 от 06.06.2017 г.– Модель показывает эффективность нашей идеи, а по соотношению «финансовые затраты к экологической эффективности» электроотопление - пока лучший вариант. Конечно, есть опасения и тревоги энергетиков по состоянию электросетевого хозяйства, здесь наша общая задача – обеспечить энергетическую безопасность. Но экологи доказывают, что этот путь – верный, хотя есть на нем еще много препятствий. Со сводными расчетами и питерскими учёными работа выходит на новый уровень, – сообщил Вадим Имидеев, председатель Проектно-аналитического комитета. – На сегодня это ведущий институт в стране по проблемам загрязнения атмосферы. Высочайшая компетенция, и опыт работы почти по всем проблемным городам именно в сфере загрязнения атмосферы. Благодарим руководителя ИПЭиГ Алексея Ломтева и руководителя отдела развития и внедрения методов комплексной оценки загрязнения атмосферного воздуха Марину Волкодаеву.Все работы идут по комплексному плану, разработанному городом, для подготовки включения Улан-Удэ в федеральный проект «Чистый воздух».Фото: Администрация Улан-Удэ, "Номер один"