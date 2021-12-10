В Бурятии началась доследственная проверка жесткой посадки вертолета

Командир воздушного судна не пострадал, сам геликоптер разрушен



В Бурятии проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с вертолетом GAR-316B, сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СКР.



Предварительно установлено, что 10 декабря вертолет GAR-316B, принадлежащий частному лицу, осуществлял полет по маршруту село Смоленщина (Иркутская область) - село Выдрино (Бурятия). Около 10 часов 33 минут местного времени вертолет осуществил жесткую посадку в 10 км от берега реки Снежная в районе границы Иркутской области и Бурятии, точное место посадки вертолета устанавливается.



На борту вертолета находился командир воздушного судна, который в настоящее время эвакуирован с места происшествия. Командир воздушного судна не пострадал, он доставлен в село. Воздушное судно частично разрушено.



В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



Фото: pixabay.com



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