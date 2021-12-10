В Улан-Удэ ямочный ремонт переместится во дворы

С 2022 года в городе начнут латать внутриквартальные проезды



На очередной 28-й сессии горсовета Улан-Удэ по инициативе мэра города Игоря Шутенкова был решен вопрос о выделении средств на ямочный ремонт внутриквартальных проездов в 2022 году.



Ранее в столице Бурятии ямочный ремонт выполнялся только на магистральных улицах и мостах, сообщает Комитет городского хозяйства.



«В 2022 году Комбинат по благоустройству планирует продолжить практику этого года и увеличить объемы ямочного ремонта минимум на 30%, а также включить в план ямочного ремонта внутриквартальные проезды», - сообщили в пресс-службе мэрии.



Напомним, в этом году полномочия по ямочному ремонту переданы Комитету городского хозяйства. С начала 2021 года Комбинат по благоустройству выполнил ямочный ремонт на магистральных улицах города общей площадью 24 тыс. кв. м. Это на 33% больше, чем в прошлом году, когда ремонт выполняли подрядчики.



Фото: мэрия Улан-Удэ

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