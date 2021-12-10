В Бурятии обязали вакцинироваться всех строителей, юристов и гробовщиков

Роспотребнадзор существенно расширил список подлежащих вакцинации граждан



10 декабря Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев внес дополнения в собственное постановление, определяющее круг граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Согласно изменениям, теперь прививку от коронавируса в обязательном порядке должны ставить работники строительной отрасли и работающие вахтовым методом, а также работники, оказывающие страховые, клининговые, охранные, ритуальные, ветеринарные, юридические, консультационные и иные услуги.

Поставить прививку этим гражданам необходимо в срок до 17 января 2022 года.



Напомним, в июне этого года Сергей Ханхареев издал постановление, обязывающее вакцинироваться следующие категории граждан:



- работники медицинских, образовательных организаций;

- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому);

- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы);

- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности);

- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),

- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели);

- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры);

- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров);

- студенты;

- лица старше 65 лет.



В ноябре к этому списку



Фото: пресс-служба правительства Бурятии Поставить прививку этим гражданам необходимо в срок до 17 января 2022 года.Напомним, в июне этого года Сергей Ханхареев издал постановление, обязывающее вакцинироваться следующие категории граждан:- работники медицинских, образовательных организаций;- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому);- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы);- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности);- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели);- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры);- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров);- студенты;- лица старше 65 лет.В ноябре к этому списку добавились работники промышленных предприятий (производств) и предприятий агропромышленного комплекса.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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